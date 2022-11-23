Treolan и Uniview стали партнерами

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») стала дистрибьютором оборудования Uniview – китайского производителя систем безопасности и продукции для видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

На сегодняшний день вендор является третьим по величине игроком в Китае в области решений для сетевого видеонаблюдения. Компания производит IP-камеры, интерактивные дисплеи и видеостены для отображения контента, энкодеры, декодеры, клиентское программное обеспечение для управления и аналитики, различные приложения для хранения данных. Также бренд позиционирует себя в качестве разработчика таких AIoT-решений, как интеллектуальные терминалы контроля доступа с распознаванием лиц, умный офис и дом.

Uniview предоставляет профессиональные устройства, которые могут использоваться в системах видеонаблюдения и безопасности предприятий самого разного масштаба и функционала: коммерческих организациях, частных домах, образовательных и государственных структурах.

Игорь Калинкин, старший менеджер департамента продакт-маркетинга Treolan: «Мы расширяем вендорский портфель в категории систем безопасности и видеонаблюдения оборудованием современного и надежного производителя. Теперь наши партнеры обеспечены доступной технологичной продукцией, прошедшей необходимую сертификацию в России».

Сергей Дубинин, директор по развитию бизнеса Uniview: «Мы видим в сотрудничестве с Treolan выход на совершенно иной уровень развития бизнеса на российском рынке безопасности и телекоммуникаций и надежное партнёрство с широкой перспективой роста в отрасли. Партнерство также даст новые форматы взаимодействия с интеграторами и дилерами».

В Treolan будет доступен весь ассортимент продукции вендора со склада и под заказ. Первая партия товара поступит в декабре 2022 г. Для партнеров дистрибьютор будет оказывать маркетинговую поддержку, проводить обучающие вебинары и техническое семинары для знакомства с новым оборудованием.

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.