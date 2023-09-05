Tecno представил смартфон с раздвижным экраном и функцию Dynamic Port

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno анонсировал сразу две новых разработки — смартфон Phantom Ultimate с технологией раздвижного экрана и функцию Dynamic Port для смартфонов серии Camon 20.

Phantom Ultimate — новая технология раздвижного экрана

Tecno представил концепт новой линейки Phantom с форм-фактором, которого еще не было в устройствах бренда. Phantom Ultimate оснащен трансмиссионным механизмом с высоким крутящим моментом, планетарным редуктором и кривошипно-ползунным механизмом, благодаря чему экран 6,55 дюйма раздвигается до 7,11 дюйма за 1,3 секунды. Технология позволяет справиться с частыми ошибками и зависаниями, свойственными смартфонам этого типа. Продуманный механизм уменьшает трение, обеспечивая плавное движение и одновременно повышая долговечность и надежность устройства.

Phantom Ultimate

7,11-дюймовый AMOLED-экран остается ровным даже в развернутом виде. Экран поддерживает 100% цветовой гаммы sRGB и выделяется высоким разрешением 2296х1596, яркостью до 1100 нит и частотой обновления до 120 Гц, адаптирующейся под разные сценарии.

Phantom Ultimate также отличается корпусом толщиной 9,93 мм. Смартфон остается эргономичным при развернутом экране, а в сложенном состоянии управляется одной рукой. Асиметричный дизайн предотвращает случайное соскальзывание при выдвижении. В корпусе используются тактильные материалы — стекло с подсветкой в зоне скольжения и материал с трехмерной текстурой для устойчивости.

Dynamic Port — эффективная работа без ограничений

Tecno анонсировал скорое обновление серии Camon 20, которое подарит пользователям новые функциональные возможности — Dynamic Port. Новая функция огибает вырез камеры на фронтальном экране, создавая интерактивную панель с отображением ключевой информации без переключения между экранами.

Dynamic Port

При запуске обновления Dynamic Port будет поддерживать три основные функции: статус вызова, статус зарядки и статус разблокировки по лицу. В будущем функция будет адаптирована для поддержки различных приложений и уведомлений.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

Первым обновление получит Tecno Camon 20 Premier 5G, а затем постепенно остальные модели серии. Camon 20 Premier 5G выделяется основной камерой 50 МП с RGBW Pro сенсором и трехосевой стабилизацией Sensor-Shift OIS, ультраширокоугольным и макрообъективом 108 МП, процессором MediaTek Dimensity 8050 и объемом памяти 512 ГБ + 8 ГБ (+ 8 ГБ Memory Fusion).

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет-устройства), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.