В России вышел новый смартфон POVA 3 от Tecno

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno представил новый смартфон POVA 3 из серии POVA, который совмещает в себе большой экран 6,95 дюйма FHD+ с частотой обновления 90 Гц, аккумулятор емкостью 7000 мАч и технологией быстрой зарядки, производительный процессор MediaTek G88, и диодную подсветку корпуса.

Традиционно линейка POVA выделяется мощным аккумулятором, и POVA 3 не стал исключением. 7000 мАч позволят использовать смартфон в течение долгого времени без подзарядки. POVA 3 комплектуется быстрым зарядным устройством мощностью 33 Вт, а также благодаря функции проводной реверсивной зарядки мощностью 10 Вт может служить внешним аккумулятором для других устройств.

За производительность отвечает процессор MediaTek G88. Пользователи могут рассчитывать на продолжительные часы игрового процесса, в том числе благодаря экрану 6,95 дюйма FHD+ с частотой обновления 90 Гц, яркостью 500 нит и частотой дискретизации касаний 180 Гц. При этом разработчики предусмотрели защиту от перегрева устройства. Усовершенствованная технология охлаждения эффективно рассеивает тепло.

Технология Hyper Engine 2.0 Lite позволяет настроить производительность графического процессора и оперативной памяти для более эффективного энергопотребления в игровых сценариях с высокой частотой кадров.

POVA 3 от Tecno

Z-осевой линейный вибромоторчик, с изменяемой силой вибрации выводит на новый уровень взаимодействие со смартфоном как в игровом процессе, так и при обычном использовании. А два стереодинамика POVA 3, с поддержкой звука DTS, являются уникальным предложением в своем ценовом сегменте.

POVA 3 оснащен 50-мегапиксельным основным модулем с технологией TETRACELL. Важным преимуществом технологии является возможность работы камеры в режиме объединения пикселей. Камера считывает показания четырех ячеек, как один большой пиксель. В итоге четыре пикселя, каждый размером 0,64 мкм, создают один большой размером 1,28 мкм, что позволит захватить больше света и получить яркие фотографии. Помимо основного модуля POVA 3 оснащен портретным модулем на 2 МП и ИИ-объективом.

Дизайн смартфона POVA 3 синего цвета отличает диодная подсветка. Световой индикатор мерцает при получении уведомлений, входящих вызовах, зарядке, во время игрового процесса и при других интерактивных сценариях.

Новинка доступна в двух цветовых вариантах – серебряный, черный и синий.

Модель Tecno POVA 3 уже в продаже по рекомендованной розничной стоимости 18990 руб.

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Tecno — бренд смартфонов и устройств AIoT (искусственный интеллект и интернет вещей), принадлежащий Transsion Holdings. В продуктовом портфолио Tecno — смартфоны, интеллектуальные носимые устройства и устройства AIoT, созданные для потребителей из более чем 70 стран.