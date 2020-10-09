Microsoft выплатила $374 300 экспертам в рамках исследования кибербезопасности Azure Sphere

Microsoft выплатила вознаграждение в размере $374 300 исследователям в области информационной безопасности в рамках конкурса Azure Sphere Security Research Challenge, который длился на протяжении трех месяцев. В ходе исследования экспертам удалось обнаружить 20 важных уязвимостей в области безопасности, которые были исправлены в выпусках обновлений 20.07, 20.08 и 20.09. Всего в конкурсе приняли участие 70 исследователей из 21 страны.

В рамках исследования компания Microsoft пригласила к участию ведущих мировых экспертов в области кибербезопасности, а также поставщиков решений для обеспечения безопасности, для того чтобы они попытались взломать устройства, используя виды атак, наиболее часто используемых злоумышленниками. Участникам конкурса был предоставлен комплект разработчика, прямая связь с командой обеспечения безопасности ОС, поддержка по электронной почте, а также публично доступный код ядра операционной системы.

Целью конкурса было сосредоточить внимание исследователей на том, что оказывает наибольшее влияние на безопасность клиентов. Поэтому экспертам было предоставлено шесть сценариев исследования с дополнительным вознаграждением до 20% сверх стандартного вознаграждения в рамках программы Azure Bounty (до $40,000), а также $100,000 за два высокоприоритетных сценария.

Несколько участников помогли обнаружить потенциально опасные уязвимости в Azure Sphere. В ходе конкурса было получено в общей сложности 40 заявок, 30 из которых привели к улучшению продукта. Шестнадцать из них получили право на вознаграждение, которое в общей сложности составило $374 300.

Исследование проводилось в партнерстве с компаниями Avira, Baidu International Technology, Bitdefender, Bugcrowd, Cisco Systems Inc (Talos), ESET, FireEye, F-Secure Corporation, HackerOne, K7 Computing, McAfee, Palo Alto Networks and Zscaler.