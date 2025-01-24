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Bugcrowd



24.01.2025 Mastercard 5 лет не видела ошибку у себя в DNS. Хакеры могли перехватывать платежные данные 1
09.10.2020 Microsoft выплатила $374 300 экспертам в рамках исследования кибербезопасности Azure Sphere 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Bugcrowd и организации, системы, технологии, персоны:

HackerOne 32 1
Cisco Talos 42 1
Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
F-Secure 211 1
Microsoft Corporation 24632 1
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Baidu 283 1
Microsoft Azure Sphere 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144365 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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