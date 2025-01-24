Bugcrowd
|24.01.2025
|Mastercard 5 лет не видела ошибку у себя в DNS. Хакеры могли перехватывать платежные данные 1
|09.10.2020
|Microsoft выплатила $374 300 экспертам в рамках исследования кибербезопасности Azure Sphere 1
Bugcrowd и организации, системы, технологии, персоны:
|HackerOne 32 1
|Cisco Talos 42 1
|Gen Digital - Avira - Avira Operations GmbH & Co. KG 60 1
|F-Secure 211 1
|Microsoft Corporation 24632 1
|Trellix - FireEye 58 1
|Bitdefender 156 1
|ESET - ESET Software 1133 1
|Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
|Cisco Systems 5114 1
|Baidu 283 1
|Microsoft Azure Sphere 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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