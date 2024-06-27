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«Лаборатория Касперского» рассказала, почему может быть рискованно использовать USB-имитаторы компьютерной мыши

На маркетплейсах стали популярными устройства-имитаторы движения мыши. Речь идет о USB-аксессуарах, предназначенных для того, чтобы компьютер не уходил в режим сна и создавалась видимость работы сотрудника. Однако такие устройства могут представлять серьезную угрозу для кибербезопасности устройств и данных как самих сотрудников, так и всей организации. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

USB-устройства, включая имитаторы мыши, могут содержать различные киберугрозы. Это могут быть вирусы, программы-вымогатели, шифрующие данные и требующие выкуп за их разблокировку, а также шпионское ПО, которое собирает конфиденциальную информацию без ведома пользователя. С января по май 2024 г. в России локальные угрозы (в них в том числе входит вредоносное ПО, которое передается посредством USB-накопителей) были обнаружены и заблокированы на устройствах 22% пользователей.

«Использование USB-имитаторов мыши и подобных устройств может стать входной точкой для злоумышленников, которые с их помощью могут получить доступ к конфиденциальной информации или нарушить работу корпоративных цифровых систем, — сказал Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского». — Компании должны быть особенно внимательны к устройствам, подключаемым к корпоративным компьютерам, и внедрять строгие меры контроля. Это включает в себя проверку всех USB-устройств, использование надежного защитного программного обеспечения и систем мониторинга, которые смогут обнаружить и нейтрализовать подозрительную активность, а также ограничение использования личных устройств на рабочих компьютерах. Нужно регулярно проводить обучающие курсы по кибербезопасности для сотрудников, чтобы они знали о потенциальных угрозах. Эти меры помогут защитить компанию от возможных атак и сохранить безопасность данных. Индивидуальным пользователям также рекомендуем всегда оставаться бдительными, не подключать неизвестные устройства к своим компьютерам, использовать надежное защитное решение».

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