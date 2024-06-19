«Лаборатория Касперского» назвала самые популярные уловки онлайн-мошенников во время сезона отпусков

В «Лаборатории Касперского» рассказали, как минимизировать киберриски во время путешествия.

Эксперты «Лаборатории Касперского» обращают внимание: на фоне ухода международных систем бронирования, сложностей с оплатой зарубежных вариантов размещения, перераспределением туристического потока активизируются и онлайн-мошенники. Тема путешествий — одна из популярных у злоумышленников. Они могут использовать её в скам-схемах, фишинге, атаках с использованием вредоносных программ.

Большинство людей планируют свой отдых, не всегда учитывая связанные с этим киберриски. В преддверии сезона отпусков «Лаборатория Касперского» выяснила, как россияне бронируют жильё для путешествий. Больше трети опрошенных (37%) ищут подходящие варианты напрямую на сайтах гостиниц или отелей, ещё 33% — через специализированные сервисы для поиска вариантов размещения, а 17% пользуются сайтами с досками объявлений. Каждый четвёртый (24%) обращается в турфирму. Эксперты в области кибербезопасности подчёркивают, что вне зависимости от предпочтений по организации путешествий и формата отдыха людям важно сохранять бдительность. По данным опроса, почти каждый шестой респондент (15%) отметил, что его знакомые или родственники сталкивались с онлайн-мошенничеством во время бронирования жилья.

«Важно, чтобы отдых и его планирование приносили только радость. Для этого необходимо всегда оставаться внимательными — критически относиться к крайне щедрым предложениям и акциям, не вводить конфиденциальные данные на подозрительных сайтах и использовать защитное решение — оно предупредит, если человек попытается перейти на фишинговый или скам-ресурс, установить вредоносное ПО. В поездке избегайте подключения к ненадёжным Wi-Fi-сетям и используйте специальные решения для шифрования трафика, если без такого подключения не обойтись. Заранее проверьте, что на вашем смартфоне установлен пароль и настроено удалённое управление устройством — это поможет защитить данные и в некоторых случаях даже найти устройство в случае его потери», — сказал Дмитрий Галов, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского».

Среди распространённых схем онлайн-мошенничества эксперты отмечают: фишинговые ресурсы, имитирующие сайты отелей и гостиниц, на которых у пользователей выманивают данные, в том числе платёжные; скам-объявления о сдаче в аренду квартир и апартаментов. Обычно они сопровождаются красивыми фотографиями и крайне низкими ценами. Однако на деле человек, доверившись автору такого объявления, лишь рискует потерять деньги; фишинговые сайты, мимикрирующие под платформы бронирования отелей. Пользователям могут предлагать войти в систему с учётными данными от уже имеющихся аккаунтов: в соцсетях или на электронной почте, таким образом авторизационные данные уходят злоумышленникам; скам-страницы с опросами на тему путешествий, за прохождение которых пользователю якобы предлагается вознаграждение. Такие схемы нацелены на сбор личных данных — имени, фамилии, адреса, номера телефона, финансовых сведений; поддельные страницы перевозчиков и агрегаторов по подбору билетов. Цель злоумышленников — выманить деньги и данные пользователей. Для усыпления бдительности на таких ресурсах могут отображаться, например, реальные данные о рейсах.