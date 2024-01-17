Какие приманки использовали кибермошенники в 2023 году

Компания «Доктор Веб» рассказала о том, какие фишинговые схемы киберпреступники чаще всего использовали в прошедшем году. К сожалению, спада этого вида криминальной активности не наблюдается. Однако зная о возможных угрозах, можно защитить свои цифровые активы и конфиденциальные данные.

2023 г. оказался насыщенным в плане фишинга на банковскую тематику. К этому типу относится примерно 60% всех фишинговых атак, зафиксированных аналитиками «Доктор Веб». Мошенники по-прежнему создают сайты, имитирующие ресурсы популярных банков, чтобы получить несанкционированный доступ к счетам пользователей и совершать финансовые махинации.

Специалисты компании «Доктор Веб» выявляют огромное количество подобных подделок, на которых размещаются либо псевдоопросы, либо фейковые формы входа в личный кабинет банка. Встречаются поддельные личные кабинеты, которые полностью копируют дизайн страницы входа на официальном ресурсе. Размещаться они могут как на отдельных доменах, так и на страницах взломанных сторонних сайтов. При этом сами фишинговые ссылки живут очень недолго: максимум несколько часов.

Также следует отметить специфические атаки, связанные с пожертвованиями денежных средств на нужды СВО. Мошенники выдают себя за представителей благотворительных фондов и злоупотребляют доверием пользователей, убеждая их добровольно совершать переводы.

Уже четвертый год подряд наблюдается в действии фишинговая схема, связанная с «инвестициями» в нефтегазовую отрасль и социальными выплатами. Чтобы заполучить личные данные и финансовые реквизиты пользователей, преступники используют поддельные сайты, очень похожие на официальные ресурсы. Очевидно, что они не собираются останавливаться, несмотря на то, что компании и правоохранительные органы принимают меры по информированию о таких атаках.

Традиционно повышенная активность мошенников наблюдалась перед началом крупных онлайн-распродаж, связанных с праздничными датами, такими как Новый год, 14 февраля и 8 марта. В это время растет число фишинговых атак, связанных с «купонами», «подарками» и «театральными билетами».

Мошенники вводят ничего не подозревающих пользователей в заблуждение, рассылая электронные письма или сообщения с привлекательными спецпредложениями (обычно речь о скидках или акциях). Чтобы получить доступ к счетам и средствам жертв, злоумышленники перенаправляют их на поддельные веб-сайты, похожие на официальные страницы крупных интернет-магазинов.

Зачем бизнесу централизованное управление сетью. Разбираемся в тенденциях технологий SD-WAN Импортонезависимость

В 2023 г. была выявлена волна опросов, якобы связанных с банками. Выдавая себя за представителей финансовых организаций, киберпреступники убеждают пользователей раскрыть свои данные. Как правило, в конце опроса от псевдобанка пользователю предлагается ввести ФИО, номер телефона и e-mail, чтобы «начать зарабатывать». Полученная таким путем информация в дальнейшем может использоваться для создания баз данных с целью мошенничества.

Чтобы защититься от фишинговых атак, в компании «Доктор Веб» рекомендуют использовать надежные антивирусные программы, быть внимательными при получении подозрительных сообщений или ссылок, а также регулярно обновлять пароли и мониторить активность в своих учетных записях.

Эксперты компании советуют не предоставлять личные данные и не совершать транзакции по подозрительным запросам.

Если вы предполагаете, что вас атакуют мошенники, то по мнению специалистов «Доктор Веб», не следует рисковать. Необходимо немедленно связаться со службой поддержки организации, от имени которой было получено подозрительное сообщение или предложение. Это поможет предотвратить возможные финансовые потери или утечку ваших личных данных.