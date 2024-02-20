«МегаФон» поможет Минцифры бороться с фишингом и утечками персональных данных

«МегаФон» подключил к системе мониторинга фишинговых сайтов от Минцифры собственную антифишинговую платформу. Теперь специалисты оператора выявляют мошеннические ресурсы и передают информацию НИИ «Интеграл» для блокировки этих сайтов. Только в январе 2024 г. выявлено 6,7 тыс. таких ресурсов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Платформа «МегаФона» дополнила информсистему Минцифры «Антифишинг», которая выявляет сайты, маскирующиеся под официальные ресурсы госорганов, компаний, маркетплейсов и социальных сетей. В ежедневном режиме умные алгоритмы оператора сканируют и анализируют более миллиона интернет-ресурсов. Те, которые система распознала как подозрительные, просматривают специалисты, после чего формируется список фишинговых сайтов. Затем уполномоченные органы власти принимают решение о блокировке сайта или разделегировании домена.

Только за январь 2024 г. платформа «МегаФона» выявила порядка 6,7 тыс. мошеннических сайтов. Чаще всего злоумышленники маскируют интерфейс входа под учетную запись в соцсети или мессенджеры: VK, Telegram или WhatsApp. На втором месте среди самых популярных фишинговых ресурсов — сайты-имитации «Госуслуг», а на третьем — ресурсы, имитирующие официальные сайты банков.

Мошенники часто создают фальшивые формы оплаты, используемые для кражи данных банковских карт, сайты несуществующих инвестиционных платформ и ресурсы, на которых якобы продаются билеты на популярные спектакли, стендап-шоу и другие мероприятия. В январе большинство из них размещалось в доменных зонах ru, shop, com и top.

«"МегаФон" обладает глубокой экспертизой по борьбе с фишингом и своих абонентов мы всегда предупреждаем о рисках перехода на подозрительные сайты. В нашем распоряжении большой объем вычислительных мощностей, который позволяет оперативно выявлять ресурсы, которые могут использоваться для кражи конфиденциальных сведений пользователей. По итогам 2023 г. мы выявили свыше 200 тыс. фишинговых и других вредоносных ресурсов, что в 4,5 раза больше показателя 2020 г.», — сказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона» Сергей Хренов.