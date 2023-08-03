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Сибирь заняла второе место в стране по объему фишинга с предложениями быстрого заработка

Цифровая экосистема МТС публикует результаты исследования по фишингу, которое провела дочерняя компания в сфере кибирбезопасности МТС RED. Жителей Сибирского федерального округа, в том числе новосибирцев, мошенники пытались обмануть, предлагая вложиться в акции компаний с нереально высокой доходностью: 14,9% всех сообщений от мошенников касалось этой темы. Больше подобных сообщений получили только жители Приволжского федерального округа – 24,6%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Такая динамика соответствует общероссийскому тренду, отмечают в МТС Red. Так, 48% участников опроса получили предложения вложить денежные средства в акции/проекты с нереально высокой доходностью и еще 28% – купить товар с большой скидкой. Еще около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства. В целом по России мошенники в 77,4% случаев пытались выдать себя за представителей крупных банков и госорганизаций, а также – промышленных компаний (11,6%).

Также СФО вошел в тройку федеральных округов, где мошенники чаще всего просили пользователей ввести паспортные данные. У россиян в целом злоумышленники чаще всего пытались получить данные банковских карт – опрос выявил 35,8% подобных случаев. Еще в 24,4% случаев целью мошенников были паспортные данные и в 17,9% случаев – логины и пароли для входа в онлайн-банк или иной сервис.

Всего же, по данным аналитиков МТС RED, в первом полугодии 2023 г. 35% пользователей сталкивались с фишингом два и более раз в месяц, и еще 21,4% пользователей – раз в месяц. Вообще не получали фишинговых писем менее четверти респондентов. Общий объем фишинга в стране в первом полугодии 2023 г. вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом.

В опросе МТС RED, проведенном в июле этого года, приняло участие 54,3% мужчин и 45,7% женщин. 34% респондентов – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – от 40 до 50 лет, 21,9% – от 18 до 30 лет. География респондентов представлена всеми федеральными округами России.

Фишинг – вид интернет-мошенничества, в ходе которого злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах, содержащие вредоносные вложения или ссылки.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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