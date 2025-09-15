Разделы

Bi.Zone: мошенники распространяют фальшивые лотереи в популярных Telegram-каналах

В комментариях к постам в Telegram эксперты обнаружили более 4,5 тыс. предложений с денежными розыгрышами. Ссылки от злоумышленников ведут на фишинговые ресурсы. Думая, что выигрывают деньги, жертвы на самом деле лишаются средств. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В августе 2025 г. эксперты Bi.Zone Brand Protection выявили 4646 поддельных сообщений на площадках с суммарным охватом свыше 74 млн человек. Как правило, преступники выбирают заметные новостные паблики, каналы про шоу-бизнес и бьюти-индустрию. Часто — из рейтинга топ-100 TGStat.

Используя лишь 780 аккаунтов, злоумышленники разместили контент более чем в 1700 каналах и группах. Таким образом они стремятся найти как можно больше жертв, затрачивая минимум ресурсов.

В комментариях преступники оставляют сообщения от лица счастливого обладателя выигрыша. Тот рассказывает, как якобы рискнул и выиграл крупную сумму на сайте с розыгрышами от интернет-магазинов. Сообщение также содержит ссылку на мошеннический ресурс.

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Злоумышленники используют психологические уловки, чтобы войти в доверие жертвы. Для этого они выбирают наиболее охватные каналы в Telegram и составляют тексты, имитирующие реальные истории выигрыша. Переходя по ссылке внизу комментария, жертва попадает на фишинговый сайт, где ей предлагают бесплатно поиграть в лотерею. После третьей попытки пользователю сообщают, что он выиграл денежный приз. Но чтобы получить деньги, нужно якобы заплатить госпошлину. Для большей убедительности атакующие указывают соответствующую статью из Налогового кодекса России. Жертва думает, что оплачивает пошлину, а на самом деле переводит деньги злоумышленникам. Хотя такой сценарий преступники используют давно, новый эффект достигается за счет масштаба кампании».

Чтобы не стать жертвой подобных схем, необходимо сохранять бдительность: не переходить по ссылкам на подозрительные сайты, обещающие денежные призы, и совершать платежи.

