Bi.Zone: мошенники уже готовятся к «черной пятнице»

Готовясь к «черной пятнице» — массовым распродажам, которые проходят в конце ноября, — мошенники заранее создают сайты с ключевыми словами в названиях доменов. Количество таких площадок ежегодно растет с сентября, а к ноябрю достигает пиковых значений. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Вне сезона осенних распродаж — с января по август — ежемесячно создается порядка 100–150 доменов, связанных с тематикой «черной пятницы». Однако с началом осени показатели начинают быстро расти. Так, в сентябре 2024 г. было зарегистрировано 263 таких домена, а в октябре — 780. В ноябре 2024 г. количество площадок, связанных с «черной пятницей», достигло 2083 — это вдвое больше, чем за весь мертвый сезон с января по август.

Аналогичная тенденция прослеживается и в 2025 г. Если с января по август 2025 г. ежемесячно создавалось в среднем 128 доменов, посвященных распродажам «черной пятницы», то в сентябре 2025 г. их было зафиксировано уже 202, а с начала октября 2025 г. — 278. Пик регистрации тематических площадок, как и в 2024 г., ожидается в ноябре 2025 г. По прогнозам специалистов Bi.Zone, мошеннической может оказаться как минимум каждая десятая из них.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone DRP: «Ажиотаж вокруг скидок, распродаж и выгодных покупок злоумышленники используют для своих целей из года в год. Очередной пик регистрации тематических доменов в преддверии «черной пятницы» служит тому подтверждением. При этом не все из таких доменов обязательно будут использованы в преступных целях: часть из них превратится просто в информационные площадки, а часть может остаться вообще без контента. Важно помнить, что мошеннические сайты могут быть очень похожи на легитимные. Ошибки в адресе (зачастую он может отличаться от настоящего всего одним символом), старый или размытый логотип, неправильное написание названия компании — все это повод насторожиться. В сезон распродаж нужно быть особенно бдительными и не вводить свои данные на сайтах, которые вызвали хоть малейшее сомнение».

В доменной зоне .ru регистрируется не более 1–2% всех потенциально мошеннических сайтов, связанных с «черной пятницей». Отчасти это может быть связано с тем, что в России ноябрьские распродажи менее известны и популярны, чем за рубежом. Также некоторые мошенники, нацеленные на россиян, могут сознательно избегать регистрации в национальной доменной зоне, рассчитывая, что так их домены сложнее будет заблокировать.

Виктор Урусов, Скала^р: Мы и до 2022 года успешно конкурировали с западными ПАК

Цифровизация

Евгений Панков, аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ: «В этом году в рунете мы фиксируем снижение числа фишинговых доменов, имитирующих крупные российские торговые площадки. В рамках проекта «Доменный патруль» за девять месяцев было обнаружено 5412 доменов, копирующих «Авито», «Юлу», Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет», тогда как за аналогичный период 2024 г. их число составляло 5958. Скоординированные действия регистраторов и компетентных организаций позволили сократить среднее время блокировки вредоносных доменов до 15 часов. Это вынуждает мошенников переходить из российских доменных зон в зарубежные. Отдельно стоит отметить рост активности злоумышленников в мессенджерах. Число фишинговых сайтов, направленных на кражу учетных записей в Telegram, выросло в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, а в W******* — в 2,3 раза».

В 2025 г. специалисты Bi.Zone DRP (ранее — Bi.Zone Brand Protection) уже выявили всплески мошеннической активности, связанные с продажей новинок телефонов — iPhone 17 и Xiaomi 17. Также были зафиксированы схемы с продажей поддельных полисов ОСАГО и предложения «выгодных инвестиций» в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

