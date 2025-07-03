Мошенники стали чаще интересоваться нефтегазовой отраслью

Топливно-энергетический комплекс играет заметную роль в российской экономике. По итогам 2024 г. доля ТЭК в ВВП страны составила около 20%. С учетом экономической значимости этот сектор становится все более привлекательным для злоумышленников. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

С начала 2025 г. специалисты Bi.Zone Brand Protection зафиксировали более 1600 фишинговых ресурсов, направленных на клиентов компаний нефтегазового сектора. Бренд почти каждой компании, представленной в рейтинге Forbes «100 крупнейших компаний России по чистой прибыли», мошенники используют при создании фишинговых сайтов. Чаще всего на них обещают различные выплаты и заработок на инвестициях.

В частности, злоумышленники предлагают проверить, предназначаются ли вам дивиденды от деятельности компаний с государственным участием. Для проверки необходимо заполнить форму с личными данными и оставить банковские реквизиты для зачисления выплаты. В итоге персональные данные и деньги остаются у мошенников. В схеме с инвестициями злоумышленники предлагают разбогатеть, купив акции компании. В итоге пользователь остается без акций и денег. На всех этих ресурсах мошенники используют фирменный стиль организаций: название, логотипы и другие визуальные элементы.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Используя имена известных компаний для обмана граждан, мошенники наносят вред как обычным пользователям, так и самим организациям. Мы рекомендуем всегда с осторожностью относиться к ресурсам, гарантирующим легкий и быстрый заработок. Совершайте покупки и оставляйте личные данные только на официальных ресурсах компаний. Организациям необходимо регулярно отслеживать ситуацию в информационном поле, чтобы вовремя обнаружить случаи нелегитимного использования бренда. Для выявления и блокировки фишинговых атак и попыток мошенничества, связанных с компанией, рекомендуется использовать решения класса digital risk protection».

Отрасль также представляет большой интерес для злоумышленников, совершающих сложные целевые атаки. По данным портала киберразведки Bi.Zone Threat Intelligence, на нефтегазовые предприятия и другие организации добывающей промышленности нацелены почти треть кибергруппировок, атакующих Россию.

Большинство кибератак на ТЭК (41%) в первом полугодии 2025 г. совершались с целью шпионажа, еще 25% — ради финансовой выгоды. Это серьезное изменение по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Тогда финансовая выгода была для злоумышленников ключевой, на ее долю приходилось 60% случаев.

Кроме того, с начала 2025 г. к отрасли стали проявлять более активный интерес хактивистские кластеры — на их долю пришлось около 17% всех атак. Еще в 17% случаев можно говорить о смешанной мотивации злоумышленников.

67% кибератак на ТЭК начинаются с фишинговых писем со ссылками и вложениями, содержащими ВПО. В первом полугодии 2025 г. в таких письмах чаще всего были стилеры и загрузчики (по 27%), а также вайперы (18%) — вредоносные программы, нацеленные на уничтожение данных на скомпрометированном устройстве.