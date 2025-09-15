Разделы

Безопасность Пользователю Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
|

Bi.Zone: мошенники угоняют домены с истекшим сроком регистрации

Эксперты выявили более 370 потенциально мошеннических адресов в доменной зоне .рф. В прошлом они принадлежали легальным компаниям, а теперь рекламируют казино.

Злоумышленники отслеживают домены, срок регистрации которых подходит к концу, а затем выкупают их для своих целей. Их может заинтересовать любой сайт: страница жилого комплекса или онлайн-визитка мастера. На этих ресурсах мошенники размещают запрещенный контент, пользуясь тем, что у сайта уже есть аудитория и репутация. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Домены с истекшим сроком регистрации можно приобрести на специальных аукционах. Перекупщик ничего не нарушает до тех пор, пока не размещает на угнанном домене нелегальный контент. В некоторых случаях владелец может потерять ресурс из-за ошибки в настройке DNS-записей. В результате преступники получают возможность опубликовать свой контент на чужом сайте. Чтобы минимизировать риск ошибки при регистрации сайта, следует обратиться к хостинг-провайдерам для комплексной настройки домена. Также необходимо отслеживать его срок действия — это позволит защитить ресурс от перекупки и предотвратить репутационные риски для прежнего владельца сайта».

Чтобы попасть в личный кабинет на сайте регистратора, мошенники также могут использовать авторизационные данные, добытые при помощи стилеров. По данным исследования теневых ресурсов «Threat Zone 2025: обратная сторона», стилеры являются самым популярным коммерческим ВПО. С ними связаны 33% всех объявлений о продаже вредоносных программ на теневых ресурсах.

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации
Цифровизаци\

В более редких случаях злоумышленники создают фишинговые домены, маскируют их под официальные домены регистратора или хостинг-провайдера, а затем получают данные для входа в аккаунт жертвы.

Евгений Панков, аналитик данных Координационного центра доменов .RU/.РФ: «Координационный центр неоднократно сталкивался с обращениями пользователей, которые пострадали из-за того, что мошенники регистрировали освободившиеся домены. Причины их освобождения бывают разными: от закрытия юридического лица до банальной ошибки с продлением. Кроме утраты домена, эта схема опасна еще и тем, что она открывает мошенникам широкие возможности: email-рассылки от имени бывшего администратора или с вложениями вредоносного ПО, размещение на этом домене вводящего в заблуждение контента и другие злоупотребления. Доменное имя – важный цифровой актив, и компаниям нужно относиться к нему максимально ответственно. Необходимо следить за сроками регистрации и своевременно продлевать домен, а также следить за актуальностью указанных в реестре данных и в случае прекращения деятельности юридического лица оперативно переоформлять его на нового администратора. Проверить сроки регистрации домена всегда можно с помощью бесплатного сервиса WHOIS на сайте Координационного центра».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

В российской Арктике построят высокотехнологичный дата-центр ценой в миллиард. Власти организуют господдержку

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще