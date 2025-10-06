Разделы

Bi.Zone предостерегает: за предложениями «помочь с ОСАГО» могут скрываться мошенники

В сентябре 2025 г. специалисты Bi.Zone Brand Protection обнаружили на цифровых досках объявлений и онлайн-платформах более 5000 объявлений, где пользователям предлагают помощь с оформлением ОСАГО. Авторы обещали оформить полис удаленно и прислать готовый документ на электронную почту. От заказчика требовалось внести оплату и указать свои данные. Кроме того, встречались обещания оформить полис по цене ниже рыночной, а также предоставить покупателю скидки и бонусы. По оценке экспертов Bi.Zone Brand Protection, не менее 9% таких объявлений могут быть мошенническими. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Мошеннические схемы, связанные с темой ОСАГО, могут быть разными. Некоторые злоумышленники требуют предоплату, перестают выходить на связь или присылают поддельный страховой полис. Другие реализуют схемы, связанные с использованием чужих скидок, например могут оформлять полис не на своего клиента, а на третье лицо, которому положены бонусы за безаварийное вождение, но которое на самом деле не имеет отношения ни к машине, ни к страхователю. Важно понимать, что если водитель не вписан в полис, документ не страхует его ответственность, и в случае аварии все расходы будет нести сам виновник. Кроме того, за езду без полиса взимаются штрафы, которые растут, если нарушение повторяется».

Встречаются и предложения помочь снизить коэффициент бонус-малус (КБМ) — показатель безаварийного вождения, в зависимости от которого растет или уменьшается стоимость полиса.

Активность мошенников может быть связана с тем, что продажи полисов ОСАГО растут. По данным ЦБ, с начала 2025 г. рост составил 4,2%. Рынок автострахования в целом увеличился примерно на треть. Чем выше спрос на товар или услугу, тем чаще злоумышленники используют их для прикрытия, делая ставку на интерес со стороны пользователей.

безопасность

Распознать мошенническое предложение можно по слишком выгодным условиям и обещаниям больших скидок. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, все виды страхования следует оформлять только через официальные ресурсы.

Ранее компания Bi.Zone предупреждала о росте мошеннических предложений «выгодно инвестировать» на фоне сентябрьского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке.

