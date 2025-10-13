Bi.Zone: Мошенники могут активизироваться на фоне роста курса биткоина

Злоумышленники предлагают пользователям инвестировать в криптовалюту, а те пополняют кошелек и теряют денежные средства. Эксперты Bi.Zone Brand Protection предупреждают: на фоне октябрьского роста биткоина возрасти. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Новая схема включает два этапа. Сначала мошенники пишут пользователю от лица реально существующего агентства по подбору персонала. Под предлогом поиска клиентов для партнера агентства жертве предлагают обсудить взаимовыгодное сотрудничество.

На втором этапе с жертвой уже с другого аккаунта связывается «партнер» агентства и представляется специалистом по работе с криптовалютной биржей Binance. Он подробно описывает схему заработка, похожую на вклад в банке: пополнив счет, пользователь может получать проценты.

Для пассивного заработка необходимо скачать официальные приложения криптокошелька Trust Wallet и одной из криптобирж — MEXC или Bitget. После того как пользователь зарегистрировался и пополнил счет, мошенники создают аккаунт в Binance, указывая при этом электронную почту жертвы. Затем пользователю приходит письмо. Перейдя по ссылке, он привязывает криптокошелек к аккаунту в Binance, который ранее создали мошенники. Таким образом преступники получают доступ к денежным средствам жертвы.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Злоумышленники отслеживают текущую повестку, чтобы разрабатывать новые схемы обмана. Так, мы ожидаем, что мошенники могут активизироваться на фоне стремительного роста курса биткоина, который на историческом максимуме. Сценарий обмана выглядит достаточно убедительным. Создавая иллюзию честности и открытости, преступники заявляют, что их выгода — это процент от чистого дохода пользователя. Кроме того, они не скрывают, что Binance не работает в России. Таким образом злоумышленники стремятся войти в доверие к жертве, чтобы убедить ее пополнить криптокошелек, а затем украсть ее денежные средства».

Помимо активности преступников в мессенджерах, на фоне роста курса биткоина может увеличиться количество мошеннических доменов, имитирующих оригинальные сайты. Так, с 1 октября 2025 г. в доменной зоне .ru выявлено 39 потенциально мошеннических доменов, содержащих в названии ключевые слова, связанные с криптовалютой. За весь сентябрь 2025 г. специалисты обнаружили 222 таких ресурса в российской доменной зоне.

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, необходимо сохранять бдительность и критическое мышление. В случае малейших сомнений лучше отказаться от инвестиций. За чрезмерно выгодными предложениями могут скрываться злоумышленники.