Bi.Zone предупреждает: мошенники активизировались перед началом бархатного сезона

Бархатный сезон на черноморском и балтийском побережьях длится примерно с августа по октябрь. Количество бронирований в этих направлениях растет, и специалисты Bi.Zone Brand Protection отмечают, что мошенники активизировались. Злоумышленники маскируют свои сайты под турагентства, сервисы аренды жилья, а также предложения экскурсий и развлечений на популярных российских курортах. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

С июня 2025 г. обнаружено больше 450 потенциально мошеннических доменов, свыше 85 из них — с начала августа 2025 г.. Чаще всего при помощи таких сайтов злоумышленники крадут персональные данные пользователей. Но возможны и другие схемы. Например, нередко пользователя вынуждают внести предоплату якобы за экскурсию, трансфер и другие услуги.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone Brand Protection: «Злоумышленники пользуются сезонным спросом: рост числа бронирований коррелирует с всплеском регистрации мошеннических ресурсов. Чтобы защитить себя от уловок, проверяйте адреса сайтов: фишинговые ресурсы часто имитируют настоящие домены. Обращайте внимание на безопасность соединения, предупреждения браузера и систем безопасности. С осторожностью относитесь к большим скидкам на горящие туры и изучайте отзывы на сторонних ресурсах».

Артем Натрусов, вице-президент по ИТ «Евраза»: В металлургии выживут только предприятия с низкой себестоимостью
