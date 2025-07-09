Эксперты BI.Zone назвали самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

Специалисты BI.Zone Brand Protection обнаружили, что во II квартале 2025 г. количество фишинговых сайтов, нацеленных на пользователей Telegram, увеличилось до 12,5 тыс. — это почти в 2 раза больше, чем в I квартале.

Telegram привлекает мошенников большой аудиторией: по данным Mediascope, мессенджером пользуются 74% россиян. С помощью массовых рассылок и поддельных платформ злоумышленники охватывают множество потенциальных жертв.

Эксперты отмечают популярность двух сценариев. В первой схеме мошенники создают фишинговые ресурсы, имитирующие страницу авторизации в Telegram или на Fragment — единственной официальной площадке мессенджера для купли-продажи логинов и телефонных номеров. При входе фейковые сайты запрашивают у пользователя код подтверждения. Если пользователь отправляет код, его аккаунт попадает в руки злоумышленников. Они получают доступ к криптокошельку и личной информации жертвы, например паролям, реквизитам банковских карт и фотографиям документов, которые многие хранят в чатах или папке «Избранное».

Второй сценарий фишинговой атаки выглядит так: злоумышленник предлагает жертве купить у нее редкий цифровой подарок в Telegram за крупную сумму. В качестве оплаты мошенник присылает поддельные токены. С первого взгляда они неотличимы от настоящих, однако не имеют никакой реальной ценности. После перевода жертва остается без подарка и с фальшивой цифровой валютой.

Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection, сказал: «Мы наблюдаем активный рост числа фишинговых ресурсов, которые имитируют различные официальные платформы, чтобы получить доступ к аккаунтам и криптоактивам пользователей Telegram. Схема с поддельными токенами показывает, что мошенники быстро адаптируются к популярным тематикам и постоянно обновляющимся функциям мессенджера. Стоит быть осторожными при любых сделках, связанных с криптовалютой, особенно крупных. Если вам кажется, что предложение слишком выгодное, скорее всего, это мошенничество. Всегда внимательно проверяйте адрес посещаемых страниц и мини-приложений, не переходите по подозрительным ссылкам и не отвечайте на предложения „быстрого заработка“. Это одна из самых распространенных манипуляций злоумышленников».

BI.Zone Brand Protection — платформа, которая распознает, а затем блокирует фишинг и мошеннические домены, находит утечки данных в даркнете, а также мониторит инфополе на нелегитимное использование бренда и дезинформацию в медиа.