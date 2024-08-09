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Обновленная BI.Zone Brand Protection помогает еще эффективнее находить мошеннические ресурсы

В новом релизе расширены возможности мониторинга нелегитимных ресурсов, внесены изменения на уровне ядра платформы и обновлен интерфейс. Теперь контролировать потенциальные угрозы репутации с BI.Zone Brand Protection еще удобнее и эффективнее. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

BI.Zone Brand Protection — платформа класса digital risk protection, которая позволяет выявлять, а затем блокировать фишинговые кампании и мошеннические домены, находить утечки данных в даркнете, а также проводить мониторинг информационного поля. За 2023 г. команда BI.Zone Brand Protection обнаружила и заблокировала больше 210 тысяч фишинговых ресурсов.

Производительность платформы повысилась благодаря обновлению ядра. Также стал более удобным интерфейс: теперь, для целостной картины, все данные выводятся на главный дашборд. Так компаниям проще анализировать свои действия по защите бренда от нелегитимного использования.

Специалисты BI.Zone Brand Protection реализовали поиск фишинга в рекламных объявлениях, размещенных в социальных сетях и поисковых системах. Платформа в автоматизированном режиме отслеживает рекламные кампании, запущенные мошенниками. Также появился мониторинг фишинговых объявлений в агрегаторах.

Обновленная платформа может искать и блокировать модифицированные и неофициальные мобильные приложения, размещенные на различных площадках. Обнаружив такое приложение, специалисты BI.Zone Brand Protection оперативно оповещают об этом компанию и связываются с администрацией ресурса, чтобы она удалила программу.

Еще одно изменение — расширение возможностей мониторинга теневых форумов. Теперь инструменты мониторинга позволяют находить IP-адреса компаний в списках целей для кибератак; утекшие клиентские базы данных, в том числе логи стилеров; а также сообщения о поиске инсайдеров — сотрудников компаний, которые готовы раскрыть конфиденциальные данные. Согласно аналитике BI.Zone Brand Protection, чаще всего мошенники ищут инсайдеров, работающих в операторах сотовой связи, банках и госорганизациях.

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Среди других обновлений — детализация результатов работы инструментов мониторинга. Для каждого мошеннического ресурса, утечки или информационной атаки предусмотрена отдельная карточка. Она содержит основную информацию: домен и URL нелегитимного сайта; принадлежность утечки к конкретному виду — коллекции; данные жертв — номер банковской карты, Ф. И. О. держателя, телефон, IP-адрес и т. п.

«При планировании обновления и внесении доработок мы всегда уделяем большое внимание обратной связи от наших заказчиков. В этом релизе мы также учли наш многолетний опыт и скорректировали логику работы платформы. Теперь компании еще быстрее получают все необходимые данные. Это позволяет анализировать динамику по защите репутации и текущий статус всех обнаруженных мошеннических ресурсов, утечек и информационных атак. При этом работать с платформой удобно: это облачный сервис, который не требует интеграции в инфраструктуру, а для доступа к платформе сотрудникам компании необходимо ввести только учетные данные», — сказал Дмитрий Кирюшкин, руководитель BI.Zone Brand Protection.

BI.Zone имеет статус компетентной организации АНО «ЦВКС МСК-IX», РосНИИРОС, Фонда содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет, Координационного центра доменов .RU/.РФ, а также аккредитацию Университета Карнеги — Меллона. Это позволяет специалистам BI.Zone Brand Protection обращаться к регистраторам и хостерам для досудебной блокировки фишинговых и других нелегитимных доменов по всему миру. Так, 89% фишинговых доменов в зоне .ru блокируются за 24 часа после обнаружения.

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