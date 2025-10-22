Разделы

Bi.Zone представляет платформу для управления внешними цифровыми рисками Bi.Zone DRP

Помимо защиты бренда, платформа будет обеспечивать комплексное управление внешними цифровыми рисками: от обнаружения и анализа угроз до их нейтрализации. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Новая платформа вобрала в себя ключевую функциональность Bi.Zone Brand Protection по выявлению и блокировке фишинговых кампаний и мошеннических доменов, обнаружению на теневых ресурсах информации об утечках данных, а также мониторингу инфополя на предмет нелегитимного использования бренда и дезинформации в медиа. В рамках Bi.Zone DRP (Digital Risk Protection) эти возможности были дополнены и расширены за счет использования AI-инструментов, более тесной интеграции с другими продуктами экосистемы Bi.Zone и улучшения механизмов детектирования угроз.

Одним из ключевых изменений стало внедрение в платформу аналитического инструмента на базе искусственного интеллекта. Он помогает выявлять и классифицировать сообщения на теневых площадках, включая форумы и ресурсы злоумышленников в Telegram. Инструмент снимает с аналитиков часть рутинной нагрузки и ускоряет их работу по выявлению приоритетных угроз, которые следует устранять в первую очередь.

Функциональность по выявлению неправомерного использования бренда также расширилась. Добавилась возможность мониторинга крупнейших магазинов мобильных приложений, включая как официальные, так и неофициальные площадки, популярные у злоумышленников. Это позволяет выявлять поддельные и вредоносные APK, которые киберпреступники распространяют, прикрываясь брендами добросовестных организаций.

Также реализована автоматическая проверка MX-записей новых доменов, связанных с брендами пользователей Bi.Zone DRP. Кроме того, расширены возможности по поиску поддельных аккаунтов в социальных сетях. Теперь выявлять мошеннические профили, которые нелегитимно используют чужие бренды, можно также в X и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

Дмитрий Кирюшкин, руководитель Bi.Zone DRP: «Мы обновили платформу, вывели ее возможности на качественно новый уровень и сегодня готовы представить под новым названием — Bi.Zone DRP. Следующим шагом станет интеграция с Bi.Zone CPT и Bi.Zone Threat Intelligence. Это позволит сформировать единую экосистему для управления внешними цифровыми угрозами».

Изменения затронули и интерфейс: в Bi.Zone DRP теперь действует единая система регистрации обращений, которые обрабатывает усиленная команда специалистов поддержки. Кроме того, в профиле пользователя стал доступен запрос API-ключа, который можно использовать для интеграции Bi.Zone DRP с другими системами. Сам интерфейс стал более современным и интуитивно понятным, реализованы расширенные настройки профиля и возможность авторизации через Bi.Zone ID.

Управлять внешними цифровыми рисками можно при помощи решения Bi.Zone DRP. Платформа позволяет защитить бизнес от различных угроз: фишинговых рассылок, утечек данных, мошеннических сайтов, поддельных приложений, активности злоумышленников в даркнете и на теневых ресурсах. Bi.Zone DRP охватывает весь цикл работы с цифровыми рисками: от обнаружения до анализа и нейтрализации.

