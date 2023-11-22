Новый облик департамента науки «Группы Астра»

«Группа Астра» объявляет о запуске новых направлений работы, расширении штатного персонала в департаменте науки, который занимается опережающими научными исследованиями, создает новые технологии и СЗИ. Теперь в его составе формируются три отдела: теоретического моделирования, технологий искусственного интеллекта (машинного обучения) и конструирования технологий защиты информации. В эти отделы объявлен набор специалистов на вакансии программистов-исследователей – разработчиков системного и прикладного ПО для ОС Astra Linux Special Edition, научных сотрудников и инженеров – специалистов по машинному обучению и информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Наличие средств защиты собственной разработки всегда было отличительной особенностью решений компании. В ее флагманском продукте – ОС Astra Linux Special Edition – реализуется комплекс механизмов, который включает мандатный контроль целостности, мандатное управление доступом, замкнутую программную среду и др. Чтобы обеспечить соответствие высоким классам защиты и уровням доверия профильных требований регуляторов, а пользователям и партнерам дать уверенность в надежности и безопасности этих механизмов, департамент науки много лет проводит теоретические и прикладные исследования по спектру направлений, включая разработку и верификацию формальной модели управления доступом (МРОСЛ ДП-модели), внедрение мандатного контроля целостности и ролевого управления доступом в средства контейнеризации и виртуализации.

Расширение линейки ПО «Группы Астра», необходимость в интеграции механизмов защиты новых продуктов, планы внедрения инновационных технологий, обеспечивающих инфобезопасность, стали основанием для преобразования департамента науки. При этом другие подразделения компании продолжат решать весь комплекс задач, связанных с разработкой безопасного ПО (SDL-практикой). В их числе статический и динамический анализ кода, выявление и устранение уязвимостей, а также совершенствование используемых для этого инструментов.

«Департамент науки должен взять на себя функции конструкторского бюро или научного R&D, он будет создавать, исследовать, моделировать новые технологии и средства защиты информации, осуществлять их научное сопровождение, – сказал член-корреспондент Академии криптографии России, доктор технических наук, профессор, научный руководитель «Группы Астра» Петр Девянин, – Здесь мы очень надеемся на молодых специалистов, которых будем рады видеть в нашей команде, в том числе участников программы «Астра-карьера», любящих науку, не боящихся изобретать, экспериментировать, генерировать идеи и внедрять их в практику отечественной информационной безопасности».

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ПАО «Группа Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс», «Ресолют», ISPsystem и «Номари сиайэс». В портфель «Группы Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, сервис для работы с исходным кодом GitFlic, образовательные платформы и конструктор курсов Knomary, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты «Группы Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.