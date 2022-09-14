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«Транстелеком» организовал видеонаблюдение на выборах в Саратовской области

Специалисты верхневолжского макрорегиона компании «Транстелеком» предоставили услугу видеонаблюдения в помещениях территориальных избирательных комиссий, трансляции на портале видеонаблюдения в интернете во время подсчета голосов, а также хранения видеозаписей в целях повышения прозрачности избирательного процесса на основе использования современных информационных и телекоммуникационных технологий.

С целью контроля за процессом подсчета голосов в центре наблюдения за выборами с помощью средств коллективного просмотра (видеостена) была организована демонстрация портала видеонаблюдения, на котором транслировались изображения, получаемые из помещений ТИК Саратовской области в течение всего периода видеонаблюдения.

В центре наблюдения было организовано постоянное присутствие специалистов ТТК, которые управляли средствами коллективного просмотра, обеспечивали бесперебойность и модерацию вариантов визуализации по запросам наблюдателей.

Всего на контроле было 47 ТИК по всей области. Для этого сотрудники ТТК организовали специальные защищенные каналы связи, подключение более 100 единиц оборудования и непрерывный контроль качества работы системы.

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«Обеспечение прозрачности процесса голосования и контроля за выборами является одним из главных приоритетов в настоящее время. Мы благодарим за сотрудничество команду специалистов «Транстелекома», они выполнили все работы точно и качественно», – отметила председатель избирательной комиссии Саратовской области Ирина Романова.

«Наша основная задача – предоставление качественных услуг нашим партнерам как среди государственных и общественных организаций, так и коммерческих структур любого размера и сферы их деятельности. Система интеллектуального видеоконтроля основана на облачных технологиях, что позволяет обеспечивать авторизованным пользователям как онлайн-доступ к трансляции, так и к архивным записям», – сказал директор макрорегиона «Верхневолжский» компании «Транстелеком» Андрей Колесник.

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