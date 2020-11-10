Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Open Source
Как ПО с открытым кодом трансформирует рынок автомобилей
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

Спецпроекты

ТТК предоставил каналы связи Минздраву Саратовской области

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ ИТ в госсекторе

«Транстелеком», федеральный оператор связи, по заказу Министерства здравоохранения Саратовской области организовал каналы связи для проведения совещаний в режиме видеоконференций.

В рамках проекта специалисты компании «Транстелеком» организовали два канала связи пропускной способностью 200 Мбит/сек и 100 Мбит/сек. Ввод в эксплуатацию этих каналов обеспечит Саратовскому Минздраву технологическую основу для проведения ВКС с участием территориально удаленных медицинских учреждений Саратовской области.

«Нынешняя непростая эпидемиологическая ситуация требует быстрых и слаженных реакций, а значит – возможности коммуницировать с коллегами. Для обеспечения высокоскоростной и бесперебойной связи мы обратились к компании "Транстелеком"», - сказал Анатолий Раскин, начальник отдела сетевых технологий и защиты информации ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр.

«Самоотверженная работа врачей в период пандемии вызывает огромное уважение. Министерству здравоохранения Саратовской области сейчас особенно важно быстро координировать действия по борьбе с распространением вируса на территории региона, и мы рады внести свой вклад, обеспечив возможность проведения видеоконференций на основе каналов связи от ТТК», - отметил директор макрорегиона Верхневолжский компании «Транстелеком» Андрей Колесник.

Другие материалы рубрики

Миллионы Android-смартфонов перестанут видеть половину интернета. Решения проблемы нет

Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску

Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго

МТС заплатила 360 миллионов за сибирского телеком-оператора

OneWeb вышел из СП с российской спутниковой системой «Гонец»

Обычный аналоговый телевизор на полтора года оставил без интернета целый поселок

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие VPN-расширения для браузеров: выбор ZOOM

Обзор iPhone 12 Pro: самый мощный смартфон 2020 года?

Техноблог

Что могут умные лампы и светильники?

Как выбрать хороший смартфон в 2020 году: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Новый ядерный двигатель поможет долететь до Марса всего за 3 месяца

Изучать океан будет проще: подводный GPS запитается от звука

Секрет мощных литиевых батарей — быстрые электроды

Сверхчувствительные нанотермометры устроят революцию в холодильной технике
Показать еще
Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Цифровая Россия: как укрепить доверие бизнеса и государства к ИБ-инструментам Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию Для российских компаний облака стали ответом на резкую цифровизацию CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра Oracle Retail Day Online Oracle Retail Day Online