Исследование: 83% россиян стали чаще пользоваться страховыми онлайн-сервисами на фоне пандемии

Как показали результаты опроса, проведенного Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и АС&М, большинство россиян – 83% – стали чаще пользоваться страховыми онлайн-сервисами на фоне пандемии.

Цифровыми страховыми услугами за последние 12 месяцев воспользовались 74% респондентов от общего числа потребителей, которые воспользовались страховыми услугами за последние 12 месяцев.

Самыми востребованными страховыми онлайн-сервисами стали покупка нового полиса и продление договора страхования (пользовались 51% опрошенных). Следом по востребованности идут урегулирование онлайн без визита в офис и заявление о страховом случае (использовали 29% и 25% опрошенных соответственно).

Результаты потребительского опроса продемонстрировали, что пандемия в совокупности с усилиями страховых компаний стала мощным драйвером цифровизации в сфере онлайн-страхования.

Более 60% респондентов осведомлены о цифровых услугах в области страхования (исключение – онлайн-урегулирование, с которым знакомы примерно 50%).

Существенно увеличивается доверие со стороны целевой аудитории к цифровым страховым услугам и готовность целиком перейти на обслуживание онлайн. Все параметры группы Digital Perception (доверие цифровым услугам СК, удовлетворенность от использования цифровых услуг в страховании и готовность перейти на онлайн обслуживание) выросли по сравнению с первым полугодием 2020 г. на 5 п.п.: с 75% до 80%, с 80% до 85% и с 73% до 78% соответственно.

Опрос проводился ВСС и АС&М в рамках проекта по вычислению Индекса цифрового застрахованного – первого аналитического показателя в России, оценивающего уровень цифровизации продуктов и услуг страховых компаний для клиентов-физических лиц. Во втором полугодии 2020 г., по сравнению с первым полугодием 2020 г., индекс вырос на 1 п.п. - с 43% до 44%.

Цель исследования – показать успехи крупнейших страховых компаний на пути цифровой трансформации. Индекс цифрового застрахованного рассчитывается на основе трех групп параметров, исследующих взаимодействие страховых компаний с розничными клиентами в цифровой среде. Компоненты индекса включают в себя данные страховых компаний, позволяющие оценить степень цифровизации их услуг. Кроме того, в рамках исследования проводится социологический опрос потребителей, позволяющий оценить качество клиентского опыта в цифровых каналах продаж и готовность населения к полному переходу в онлайн.