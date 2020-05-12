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«Ланит» поможет Росстату вести мониторинг цен в России

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«Ланит» выиграл конкурс на развитие и сопровождение аппаратно-программного комплекса для регистрации цен и тарифов на товары и услуги с помощью мобильных устройств и расчетов показателей статистики потребительских цен (АПК РЦ). Это информационная подсистема Федеральной службы государственной статистики позволяет обеспечить мониторинг цен и тарифов на товары и услуги в еженедельном и ежемесячном режиме.

Аппаратно-программный комплекс для регистрации цен (АПК РЦ) позволяет регистрировать потребительских цены и тарифы с помощью мобильных устройств на базе Android. С его помощью регистраторы, работающие в 282 городах России, могут оперативно вводить данные, агрегировать их и передавать сводную информацию в смежные информационно-вычислительные системы Росстата. С помощью АПК РЦ рассчитывается индекс потребительских цен, а также формируются средние потребительские цены (тарифы) на отдельные виды товаров и услуг по стране в целом и по отдельным регионам.

АПК РЦ охватывает три уровня автоматизации – федеральный, региональный и местный. Мобильные устройства со специализированным программным обеспечением используются для еженедельного и ежемесячного мониторинга цен и тарифов. Ими пользуются более полутора тысяч регистраторов. Заместитель руководителя Росстата Марина Сабельникова отметила, что автоматизация процессов сбора цен и последующего расчета показателя стала обязательной практикой для оперативного анализа изменения цен. «Наши сотрудники работают во всех регионах страны и отслеживают стоимость товаров и услуг, тарифы в больших и малых городах в более чем 80 тыс. торговых предприятий и организаций сферы услуг. Мы уже используем для работы информационную систему, но необходимо усилить ее аналитический потенциал и ускорить процесс сбора данных», – отметила Марина Сабельникова.

В 2020 г. «Ланиту» предстоит решить задачу по более эффективной автоматизации и оптимизации схемы расчетов сводных данных для субъектов РФ с учетом автономных округов. Также в систему будут внедрены такие инструменты оперативной работы, как push-уведомления в браузере и e-mail-уведомления с возможностью настройки параметров рассылок.

«Реализация этого проекта – еще один шаг по развитию аналитических возможностей Росстата. Наша задача – сделать сбор данных и последующий расчет индекса потребительских цен максимально оперативным, точным и эффективным. Сейчас анализируются цены и тарифы по 520 товарам и услугам. В дальнейшем необходимо включать в систему мониторинга альтернативные источники. Это позволит повысить точность и актуальность рассчитываемого индекса», – отметил вице-президент и директор департамента корпоративных систем «Ланита» Леонид Головатый.

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