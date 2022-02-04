REG.RU расширил возможности сервиса REG.Site

Крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU расширил инструменты платформы для создания сайтов REG.Site — теперь пользователям доступны новые плагины, шаблоны, иконки и другие опции. Благодаря обновлениям появилось больше возможностей кастомизации сайта под потребности клиентов.

Новый элемент — «Условия»

«Условия» — элемент, который позволит применять расширенную логику отображения к любому модулю, строке или разделу, скрывая или отображая элементы на основе выбранных условий, например, в зависимости от даты, времени, местонахождения, веб-сайта и так далее.

Настраивать можно всё: от простых кнопок, до более сложных функций. Например, включить плавающие рекламные баннеры, которые появляются в начале продажи и исчезают в конце.

Новые модули для интернет-магазина

Интернет-магазин обычно включает в себя галерею товаров, страницу оплаты, корзину и личный кабинет. Для всего этого теперь доступно 8 новых модулей: корзина товаров, сумма заказа, кросс-продажи, детали оплаты, доставка, детали заказа, информация о заказе, оплата заказа.

Новые иконки

Добавлены новые масштабируемые, векторные иконки Font Awesome, которые можно форматировать с помощью CSS-свойств, устанавливать цвет, размер, тень и многое другое. Также для удобства теперь доступны фильтр и специальный поиск для иконок.

Новые соцсети

По просьбе наших клиентов дополнили раздел «Социальные сети» 48 площадками, включающими старые и новые соцсети.

Новые шаблоны

В коллекции макетов появилось 27 новых шаблонов. Детально рассмотреть их можно на странице сервиса. Шаблоны для сайтов от REG.Site — это полностью настраиваемые макеты, которые можно отредактировать под себя, изменив структуру, шрифты, цветовую палитру, убрать или добавить любые нужные модули.

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«С момента запуска REG.Site прошло больше года, и мы продолжаем дорабатывать его функционал и придумывать разные полезные функции, чтобы возможность сделать красивый и современный сайт была у каждого. Новые возможности ещё больше приблизили нас к этой цели. Конечно, нам важна и обратная связь от пользователей. Поэтому совсем скоро в Личном кабинете появится блок Changelog, в котором можно будет не только отследить историю обновлений сервиса, но и оставить свой отзыв в форме для сбора обратной связи», — комментирует Михаил Хаёров, менеджер по продуктам хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

REG.Site работает по принципу графического редактора, в котором можно выбрать один из готовых шаблонов сайта либо создать проект с индивидуальным дизайном без знания языков программирования и навыков веб-разработки. Всего клиентам доступно более 116 шаблонов (лендинги, интернет-магазины, персональные страницы) и десятки модулей: галерея, форма заявки, карта и другие.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в .RU и .РФ). Компания работает с 2006 года и в мае 2021 года отметила своё 15-летие. В октябре 2021 года вошла в состав «РУ-ВЕБ.ИНВЕСТИЦИИ». Сегодня обслуживает более 3300000 доменов, услугами пользуются 2200000 клиентов, среди которых Mail.ru Group, Avito, «Газпром-медиа холдинг», «Первый бит». Каждый второй домен в Рунете регистрируется в REG.RU. Компания предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, t.me/regru, twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.