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Индексная книга (каталог) CNews*
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Бойков Алексей

СОБЫТИЯ


30.07.2026 У депутата обнаружена нелегальная майнинг-ферма, замаскированная под пасеку 1
20.02.2017 «Сентинел Кредит Менеджмент» построил систему ИБ за $1 млн 1
01.12.2015 Softline защитила персональные данные «Сентинел Кредит Менеджмент» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бойков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Амикон 20 1
Softline - Софтлайн 3735 1
Forcepoint - Websense 140 1
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 17 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5660 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9413 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1204 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3815 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5182 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5105 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 951 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4469 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3762 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12181 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8250 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 1061 1
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 165 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5700 1
Positive Technologies - XSpider 37 1
One Identity IM - One Identity Manager - One Identity Safeguard 8 1
Код Безопасности - TrustAccess 20 1
Arbor Networks Pravail APS 1 1
Тирский Дмитрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1281 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7404 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8824 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8476 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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