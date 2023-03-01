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Realme представляет флагманский смартфон Realme GT3 c зарядкой мощностью 240 Вт

Realme, бренд смартфонов, представил GT3 — флагманский смартфон нового поколения с максимальной скоростью зарядки мощностью 240 Вт среди серийно производимых смартфонов со стандартом USB-C и пульсирующим интерфейсом с С-образной RGB-подсветкой. Об этом CNews сообщили представители Realme.

С мощностью 240 Вт для подзарядки Realme GT3 до 20% потребуется 80 секунд. А для того, чтобы полностью зарядить батарею емкостью 4600 мАч, необходимо всего 9 минут и 30 секунд.

Realme GT3 получил три контроллера для одновременной зарядки, что позволяет обеспечить энергоэффективность 98,5%. Кроме того, в комплект Realme GT3 входит зарядный кабель 12A, который обеспечивает наивысшую в отрасли силу тока для зарядки устройства. Также смартфон получил двойной нитрид-галлиевый зарядный блок, его контроллеры содержатся как в телефоне, так и в адаптере. Несмотря на увеличенную на 60% мощность, адаптер 240 Вт всего на 1,2% больше, чем адаптер 150 Вт.

Важный элемент зарядки устройств с высокой мощностью — контроль температуры. Realme GT3 получил жидкостную систему охлаждения VC в сочетании с графеновой пластиной площадью 6580 мм2, которая покрывает 61,5% аккумулятора и обеспечивает эффективный отвод тепла. Максимальную безопасность зарядки Realme GT3 обеспечивают огнестойкая конструкция по стандарту PS3, 13 температурных датчиков и 60 уровней защиты. Ведущая сертификационная компания TÜV Rheinland также подтвердила безопасность системы быстрой зарядки Realme GT3. Смартфон стал первым продуктом с быстрой зарядкой мощностью от 240 Вт, получившим этот сертификат.

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Возможности Realme GT3

Согласно внутренним лабораторным испытаниям, емкость батареи Realme GT3 составляет 80% после более чем 1600 циклов зарядки на мощности 240 Вт, что вдвое больше отраслевого стандарта — емкости 80% после 800 циклов зарядки. Интеллектуальная система зарядки GT3 определяет, что делает пользователь, и переключает зарядку в «Авиарежим», режим «Сон» или «Вождение». Это помогает сохранить работоспособность и предотвратить износ аккумулятора.

Realme GT3 получил новый дизайн. Рядом с модулем камеры смартфона расположено прозрачное стекло. Через него можно увидеть плашку процессора, NFC-чипсет и пульсирующий интерфейс с С-образной RGB-подсветкой.

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Документооборот

Пульсирующий интерфейс в Realme GT3 отображает различные световые эффекты в зависимости от состояния смартфона. Например, когда он заряжен на 20%, подсветка пульсирует красным, от 21% до 100% — фиолетовым, а когда устройство полностью заряжено, фиолетовый свет не мерцает. Когда пользователю приходят уведомления, подсветка загорается белым, а 10-секундный таймер перед созданием фотоснимка отсчитываются с помощью подсветки синего, белого и оранжевого цветов.

Система пульсирующего интерфейса предоставляет пользователю широкие возможности для персонализации, добавляя во взаимодействие со смартфонов интерактивные элементы. Перейдя в «Настройки > Обои и стили > Мигающий световой сигнал», можно выбрать один из 25 цветов, двух типов ритма и пяти режимов скорости свечения для создания собственного стиля.

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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.

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