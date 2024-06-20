GT возвращается: серия realme GT 6, «убийца флагманов», поступила в продажу в России

Компания realme объявляет о глобальном запуске серии realme GT 6, в которую вошли смартфоны realme GT 6 и realme GT 6T. Старшая модель, realme GT 6, получила первый в России мощный процессор Snapdragon 8s Gen3 и флагманскую камеру Sony LYT-808 с разрешением 50 Мп. В основе realme GT 6T — высокопроизводительный чипсет Snapdragon 7+ Gen3. Об этом CNews сообщили представители realme.

Обе модели серии realme GT 6 получили самый яркий в мире дисплей до 6000 нит с защитным стеклом последнего поколения Corning Gorilla Glass Victus 2, аккумулятор повышенной емкости 5500 мАч для длительной автономной работы и быструю зарядку 120 Вт, а также передовые AI-функции.

Новые смартфоны серии realme GT 6 уже доступны во всех магазинах партнеров realme в цветах «Зеленый туман» и «Зеркальный серебряный»: realme GT 6 по цене от 79,9 тыс. руб. в конфигурации 16+512 ГБ, и по цене от 69,9 тыс. руб. в конфигурации 12+256 ГБ; realme GT 6T по цене от 64,9 тыс. руб. в конфигурации 12+256 ГБ, и по цене от 59, 9 тыс. руб. в конфигурации 8+256 ГБ.

При покупке realme GT 6 в любых цветах и конфигурациях во всех магазинах партнеров пользователи получают в подарок наушники realme Buds Air6 Pro (9 990 руб. при покупке отдельно). А при покупке realme GT 6T — наушники realme Buds Air6 (6,9 тыс. руб. при покупке отдельно).