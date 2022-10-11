Realme представила флагманский смартфон GT NEO 3T

Realme, бренд смартфонов, анонсировал старт продаж GT NEO 3T – флагманской модели с дизайном, вдохновленным автомобильными гонками. Об этом CNews сообщили представители Realme.

Realme GT NEO 3T поступил в широкую продажу в трех цветах: желтом, белом и черном. При создании модели в желтом цвете Realme использовала процесс печати с использованием флуоресцентных наночастиц в шелковых чернилах, чтобы добиться эффекта яркости на солнце.

Realme GT NEO 3T обладает зарядным устройством 80 Вт SuperDart. Время зарядки от 0 до 100% составляет 33 минуты. Блок питания обладает множественной степенью защиты от перенапряжений и токов короткого замыкания, тем самым обеспечивая безопасность вашего смартфона. А аккумулятор большой емкости 5000 мАч, состоящий из двух ячеек по 2500 мАч, позволяет телефону заряжаться в два раза быстрее и продлевает ресурс аккумулятора. С технологией реверсивной зарядки можно не переживать за аксессуары: если разрядились наушники или смарт часы, их всегда получится подзарядить их от GT NEO 3T.

Realme GT NEO 3T оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 870 5G. Изготовленный по 7 нм техпроцессу и оснащенный ядрами с частотой 3,2 ГГц, 2,4 ГГц и 1,8 ГГц, Snapdragon 870 5G также вмещает в себя графику Adreno 650. Эффективность жидкостной системы охлаждения из нержавеющей стали, установленной в GT NEO 3T увеличилась на 20% за счет увеличения площади на 40%, по сравнению с предыдущими моделяхми Технология Smart 5G определяет уровень сигнала и автоматически переключает режимы 4G и 5G, обеспечивая эффективное энергопотребление.

GT NEO 3T

Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 6,62 дюйма и полезной площадью экрана 92,6%. Пиковая яркость 1300 нит обеспечивает комфортное использование на улице, а частота обновления экрана 120 Гц и частота дискретизации касания 360 Гц — плавный игровой процесс. Дисплей GT NEO 3T поддерживает 16 тыс. уровней автоматической регулировки яркости, подстраиваясь под окружающее освещение, а контрастность 5 000 000:1 обеспечивает насыщенную картинку.

Realme GT NEO 3T может похвастаться системой камер с тремя объективами: основным модулем 64 МП, широкоугольным (119°) модулем 8 МП и макромодулем2 МП с фокусным расстоянием 4 см. Специальный режим уличной фотографии, для начала съемки в котором в режиме заблокированного экрана достаточно дважды нажать на кнопку уменьшения громкости, позволит мгновенно запечатлеть уникальные моменты.

Чем заменить ушедшие Zoom, MS Teams и Cisco Webex? Импортозамещение ВКС

Разрешение фронтальной камеры –16 МП

Цена GT NEO 3T составит от 34 990 руб. за версию 8+128 ГЮ и 37 990 руб. за версию 8+256 ГБ.

***

Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 млн. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.