Realme представила флагманский смартфон GT NEO 3T
Realme, бренд смартфонов, анонсировал старт продаж GT NEO 3T – флагманской модели с дизайном, вдохновленным автомобильными гонками. Об этом CNews сообщили представители Realme.
Realme GT NEO 3T поступил в широкую продажу в трех цветах: желтом, белом и черном. При создании модели в желтом цвете Realme использовала процесс печати с использованием флуоресцентных наночастиц в шелковых чернилах, чтобы добиться эффекта яркости на солнце.
Realme GT NEO 3T обладает зарядным устройством 80 Вт SuperDart. Время зарядки от 0 до 100% составляет 33 минуты. Блок питания обладает множественной степенью защиты от перенапряжений и токов короткого замыкания, тем самым обеспечивая безопасность вашего смартфона. А аккумулятор большой емкости 5000 мАч, состоящий из двух ячеек по 2500 мАч, позволяет телефону заряжаться в два раза быстрее и продлевает ресурс аккумулятора. С технологией реверсивной зарядки можно не переживать за аксессуары: если разрядились наушники или смарт часы, их всегда получится подзарядить их от GT NEO 3T.
Realme GT NEO 3T оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 870 5G. Изготовленный по 7 нм техпроцессу и оснащенный ядрами с частотой 3,2 ГГц, 2,4 ГГц и 1,8 ГГц, Snapdragon 870 5G также вмещает в себя графику Adreno 650. Эффективность жидкостной системы охлаждения из нержавеющей стали, установленной в GT NEO 3T увеличилась на 20% за счет увеличения площади на 40%, по сравнению с предыдущими моделяхми Технология Smart 5G определяет уровень сигнала и автоматически переключает режимы 4G и 5G, обеспечивая эффективное энергопотребление.
Новинка получила AMOLED-дисплей с диагональю 6,62 дюйма и полезной площадью экрана 92,6%. Пиковая яркость 1300 нит обеспечивает комфортное использование на улице, а частота обновления экрана 120 Гц и частота дискретизации касания 360 Гц — плавный игровой процесс. Дисплей GT NEO 3T поддерживает 16 тыс. уровней автоматической регулировки яркости, подстраиваясь под окружающее освещение, а контрастность 5 000 000:1 обеспечивает насыщенную картинку.
Realme GT NEO 3T может похвастаться системой камер с тремя объективами: основным модулем 64 МП, широкоугольным (119°) модулем 8 МП и макромодулем2 МП с фокусным расстоянием 4 см. Специальный режим уличной фотографии, для начала съемки в котором в режиме заблокированного экрана достаточно дважды нажать на кнопку уменьшения громкости, позволит мгновенно запечатлеть уникальные моменты.
Разрешение фронтальной камеры –16 МП
Цена GT NEO 3T составит от 34 990 руб. за версию 8+128 ГЮ и 37 990 руб. за версию 8+256 ГБ.
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Realme — бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания была основана в 2018 г. Количество пользователей к настоящему моменту достигло 140 млн. Realme постоянно расширяет географию присутствия, сейчас бренд представлен на более чем 60 рынках, таких как Китай, Индия, Россия, страны Юго-Восточной Азии, Европы и Африки.