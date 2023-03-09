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OCS начинает продвижение ноутбуков Infinix

OCS Distribution расширяет вендорский портфель по направлению персональных систем и начинает сотрудничество с международным технологическим брендом Infinix. В рамках нового соглашения партнерам дистрибьютора будут доступны высокопроизводительные ноутбуки Infinix для работы и повседневного использования. Техника данной торговой марки заинтересует дилеров розничного канала – розничные сети и интернет-магазины. Об этом CNews сообщили представители OCS.

Основанная в 2013 г., Infinix входит в состав корпорации Transsion Holdings. Компания специализируется на производстве мобильных устройств, ноутбуков и аксессуаров, и делает технологии доступными для широкой аудитории. Вендор имеет штаб-квартиры в городах Шанхай и Шэньчжэнь с собственными научно-исследовательскими центрами. В настоящее время продукция Infinix представлена более чем в 40 странах мира, включая Россию, Индию, страны Южной Америки, Европы и Африки.

Ассортимент ноутбуков Infinix, который компания OCS готова предложить партнерам, включает в себя несколько моделей: INBOOK X2 с 14-дюймовым дисплеем, а также INBOOK X2 PLUS, INBOOK Y1 PLUS и ZERO BOOK с экранами в 15 дюймов.

Работая в связке с дистрибьютором, компания Infinix получит возможность расширить каналы распространения своей продукции и увеличить присутствие на российском рынке клиентских устройств.

Поддержкой нового вендора в OCS займется команда департамента персональных систем. Специалисты дистрибьютора готовы оказать техническую и маркетинговую поддержку по продукции вендора.

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Infinix — международная компания, которая производит и продает клиентские и мобильные устройства. Основана в 2013 г. Продукты Infinix имеют гарантию 12 месяцев. Компания входит в состав производителя смартфонов Transsion Holdings.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. OCS фокусируется на проектной и вольюмной дистрибуции: работе с системными интеграторами, поставщиками корпоративного рынка, розничными сетями, представителями российской сборки, разработчиками ПО, универсальными реселлерами и др. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.

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