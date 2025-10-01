Разделы

Цифровизация Электроника Розница Искусственный интеллект axenix
|

В Шэньчжэне открылся флагманский магазин Honor Alpha — глобальный хаб экосистемы ИИ-устройств

Бренд Honor открыл в Шэньчжэне флагманский магазин Honor Alpha. Новое пространство становится инновационным хабом бренда, где передовые технологии объединяются с культурным наследием, создавая глобальный центр экосистемы ИИ-устройств. Об этом CNews сообщили представители Honor.

Honor Alpha Plan: от видения к реальности

Honor заявил о трансформации из производителя потребительской электроники в глобального лидера экосистемы ИИ-устройств, открытие флагманского магазина в Шэньчжэнь стало ключевым шагом на пути воплощения этой стратегии в жизнь.

Вдохновленный уникальным ландшафтом залива Шэньчжэнь, флагманский магазин Honor Alpha создает открытую и умиротворяющую атмосферу, где передовые технологии переплетаются с ориентированными на человека инновациями. Эта гармония, воплощенная в каждой детали, — квинтэссенция философии Honor.

Планировка интуитивно понятна и построена вокруг основных сценариев использования, где главную роль играет AI. В «Зоне полного погружения» вас ждут последние разработки Honor. Здесь наглядно видно, как технологии помогают проще и эффективнее выполнять повседневные задачи.

«Название Alpha символично. Оно означает не только превосходство, но и визуальное сходство с иероглифом «человек» (人). Эта двойственность ярко передает главный принцип Honor: технология должна служить человеку и раскрывать его потенциал.», — отметил Джеймс Ли, CEO Honor.

ИИ-агент, который помнит и заботится

В специальной зоне Yoyo гости могут познакомиться с интеллектуальным помощником Honor через четыре ключевые роли: организатор быта, персональный ассистент, креативный соавтор и цифровой собеседник.

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов
Цифровизация

Этот ИИ-агент следующего поколения наделен «зрением», «памятью» и умением выполнять задачи. Скажите ему однажды: «Я люблю места у окна», — и Yoyo запомнит это и будет активно применять: от планирования следующего перелета до рекомендации ресторана, соответствующего вашему вкусу. Такой бесшовный сервис олицетворяет по-настоящему очеловеченный опыт взаимодействия с искусственным интеллектом.

Особого внимания заслуживает AI Inspiration Café — уютное пространство для нетворкинга технологов, творческих профессионалов и просто гостей, где они могут пообщаться за чашкой кофе и обменяться идеями. В честь открытия магазина Honor проведет серию креативных перформансов и интерактивных активностей с насыщенной программой для посетителей всех возрастов.

Флагманский магазин Honor Alpha станет новой точкой притяжения на карте технологий и культуры Шэньчжэня. Магазин уже открыт, приглашая гостей со всего мира познакомиться с новейшими продуктами Honor и прикоснуться к передовым технологиям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Модульная архитектура и скорость: какой должна быть платформа для генерации документов

Тайвань отвергает сделку по производству чипов в США несмотря на угрозы драконовских пошлин

Как за три года изменилась роль интегратора на российском ИТ-рынке

Двое на одного. Банкротства российского ИТ-холдинга Fplus потребовали сразу два банка

Леонид Винокуров, «Интерпроком» в интервью CNews — почему бизнес медлит с переходом на отечественные EAM-системы

США упростили выявление компаний, помогающих обходить санкции

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Чем заняться когда скучно: самые интересные нейросети для развлечений

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще