Максим Ликсутов: Москва и регионы Китая будут сотрудничать в сфере высоких технологий

Представители российского и китайского делового и экспертного сообщества обсудили расширение кооперационных связей, новые формы взаимодействия и запуск совместных проектов в ОЭЗ «Технополис Москва». Представители особой экономической зоны столицы подписали соглашения о сотрудничестве с «Шаньдунской группой компаний информационных технологий “Лунай”» и Шанхайским фондом молодежного предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители ДИиПП.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы последовательно укрепляем международное сотрудничество столицы с дружественными странами в области промышленности и высоких технологий. Китай остается ключевым партнером города: нас объединяет схожая динамика развития, высокий уровень технологической компетентности и общая заинтересованность в формировании современной промышленной инфраструктуры. Форум в Шэньчжэне доказал свою эффективность – по его итогам участники приступили к проработке новых совместных проектов в микроэлектронике, электротранспорте, фармацевтике, робототехнике и других перспективных отраслях, развивающихся на базе особой экономической зоныТехнополис Москва’», — сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Николай Голов, Postgres Professional: Разрабатывая Tengri Data, мы смотрели на продукт как аналитики
«Российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие вопреки неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, включая нелигитимные санкции со стороны Запада, выдержало испытание на прочность и продолжает поступательно развиваться. Китай еще больше укрепил свои позиции в качестве крупнейшего торгового партнера России. Более 90% расчетов между нами осуществляются в национальных валютах. Спектр нашего сотрудничества очень широкий. Тем не менее постоянно приходится искать новые точки соприкосновения интересов и формы взаимодействия, в том числе на межрегиональном и межмуниципальном уровне», — сказал генеральный консул России в Гуанчжоу Юрий Теплов.

Москва и регионы Китая активно сотрудничают на протяжении многих лет. Так, например, в 2024 г. мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу сотрудничества между правительствами двух городов на 2024–2026 гг. Основные направления сотрудничества Москвы и Пекина: обмен опытом и реализация совместных проектов в таких сферах, как торговля и экономическое сотрудничество, телекоммуникации и ИТ-технологии, охрана окружающей среды, социальная защита и здравоохранение, образование, культура и туризм, градостроительная политика.

