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OCS начинает продвижение оборудования для ВКС WeDoInnov

Компания OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибутор, расширяет ассортимент решений для видеоконференцсвязи и начинает продвижение оборудования WeDoInnov Co., Ltd. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Компания, основанная в 2013 г. в китайском городе Шеньчжень, является национальным предприятием с фокусом на исследованиях, разработках и производстве аппаратных решений для совместной работы с видео. Shenzhen WeDoInnov Co., Ltd поставляет аудио- и видео-аппаратные решения. Решения компании заинтересуют AVC IT-интеграторов и ритейл-партнеров.

Портфель OCS пополнит линейка оборудования WeDoInnov: саундбары для видео с функцией отслеживания лиц серии TB01, ТВ5; веб-камеры SeeUp3Pro с функцией умного трекинга лиц; компактные веб-камеры SeeUpMini со встроенным микрофоном и динамиком; видеобары со встроенным микрофоном и динамиком серии SeeUp4C; USB&Bluetooth спикерфоны с дополнительными микрофонами серии POD5.

Сотрудничество с OCS даст производителю возможность получить дополнительные каналы для распространения продукции и увеличить присутствие на российском рынке. Дистрибьютор, в свою очередь, расширит предложение для партнеров по направлению ВКС.

Поддержкой и продвижением продукции WeDoInnov Co., Ltd. займется департамент инфраструктуры и инженерных систем OCS. Специалисты дистрибьютора готовы провести для партнеров демонстрацию решений и консультации по продуктам, а также оказать помощь в реализации проектов с использованием оборудования WeDoInnov. На складе OCS продукция вендора будет доступна с середины марта 2023 г.

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Безопасность

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Shenzhen WeDoInnov Co., Ltd. основана в 2013 г. в Шэньчжэне, Китай. Компания является национальным предприятием, которое занимается исследованиями и разработками, производством и маркетингом аппаратных решений для совместной работы с видео.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 1500 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 23 городах России и в Казахстане. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.

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