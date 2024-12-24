Банк «Санкт-Петербург» представляет «Налоговую копилку» – сервис для МСБ для управления финансами

Банк «Санкт-Петербург» представляет специальный сервис в помощь МСБ. С «Налоговой копилкой» откладывать средства на обязательные платежи бизнесу будет проще. «Налоговая копилка» удобна тем предпринимателям, кто хочет не только структурировать свои финансы, но еще и получать выгоду в виде процентов. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург».

Сервис представляет собой специальный счет для предпринимателей, с помощью которого клиенты могут копить средства на регулярные платежи, например, на налоговые отчисления, а также на взносы в бюджет.

Счет-копилка открывается в рублях и обслуживается бесплатно. Пополнять его можно как вручную, так и автоматически. Для «Налоговой копилки» можно настроить автопополнение, определив удобный процент от любых поступлений на расчетный счет, или переводить средства безналично вручную.

Оплата налогов производится напрямую со счета-копилки. Также в любое время можно переводить с него средства на свой расчетный счет без ограничений по сумме. Дополнительный бонус – по счету предусмотрено начисление процентов на остаток.

«Наш сервис оценят те предприниматели, которые планируют свой бюджет, которые думают о создании резерва для непредвиденных ситуаций. «Налоговая копилка» от БСПБ поможет сделать управление финансами эффективным», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.