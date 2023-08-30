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Банк «Санкт-Петербург» обновил интернет-банк для юридических лиц i2b и расширил его функциональность

Банк «Санкт-Петербург» улучшил интернет-банк для юридических лиц i2b. Дизайн стал еще более удобным, современным, а новые функции помогут клиентам сократить время на совершение регулярных операций.

Прямо на главной странице обновлённого i2b можно совершать все регулярные платежные операции и иметь доступ к ключевой финансовой информации. Это и доступ ко всем открытым счетам с их статусами, остатками, наличием ограничений, и возможность создания платежа, и пакетное подписание ранее созданных платежей, и информация о кредитных и депозитных продуктах. Кроме этого обновлен дизайн, оптимизирована цветовая гамма, улучшена навигация по разделам интернет-банка.

Значительно расширена функциональность для работы с ВЭД. Особенно стоит выделить сервис информирования о ключевых событиях ВЭД, благодаря которому клиент может через SMS или e-mail узнать о статусе обработки документов валютного контроля и платежных документов в иностранной валюте, о наступлении даты завершения обязательств по контракту, о возможных нарушениях валютного законодательства, о сообщениях от валютного контролера и др. Также в сервисе по предупреждению нарушений валютного законодательства («ВЭД.Alert») реализована новая опция «Контракты к постановке на учёт», которая позволяет вовремя поставить контракт на учет, когда сумма обязательств приближается к пороговому значению.

Кроме того, в интернет-банке для бизнеса от БСПБ пользователям стал доступен новый сервис формирования и выставления счетов контрагентам. С помощью сервиса клиенты могут быстро создать счёт на оплату и отправить его покупателю в личный кабинет i2b и на электронную почту. В печатной форме счёта также содержится QR-код, который повышает удобство его оплаты.

«Самое ценное для бизнесмена – это время. Поэтому наша задача – сэкономить нашим клиентам время, которое они смогли бы посвятить развитию бизнеса. Все последние изменения и обновления, которые мы реализовали в интернет-банке для бизнеса, призваны освободить клиентов от рутины и сделать работу с финансами максимально простой и быстрой», – отметил директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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