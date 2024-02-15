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Банк «Санкт-Петербург» обновил интерфейс мобильного приложения для бизнеса – «БСПБ.Бизнес»

Банк «Санкт-Петербург» обновил интерфейс мобильного приложения для юридических лиц – «БСПБ.Бизнес». Дизайн основных разделов стал интуитивно понятным, современным и лаконичным, при этом оставаясь таким же функциональным. Об этом CNews сообщили представители банка «Санкт-Петербург».

При работе в приложении ничего не отвлекает от решения повседневных финансовых задач – все важные опции на расстоянии одного-двух нажатий от главного экрана. Анализ потребностей клиентов позволил выявить функции, которые действительно важны – именно они и сконцентрированы на главном экране.

В новом дизайне информация структурирована от наиболее важной к наименее. Например, первое, что видит клиент, открывая приложение, – общую сумму доступных средств, список счетов с их статусами, доступ к регулярным операциям, Каждая кнопка находится именно там, где пользователь ожидает ее увидеть.

«Мы регулярно получаем обратную связь от наших клиентов – пользователей «БСПБ.Бизнес». Поэтому обновление приложения – часть постоянной работы по повышению качества обслуживания и сервисов, предоставляемых в мобильном банке. Мы стремимся не только расширять функционал, но и сделать приложение максимально незаметным для клиента: простым, понятным, удобным, быстрым и надежным», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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Банк «Санкт-Петербург» на 1 января 2024 г. обслуживает 2,219 млн частных лиц и более 60 тыс. компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Акции банка торгуются с 2007 г., включены в высший котировальный список Московской биржи с кодом BSPB.

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