Переводы для бизнеса за считанные секунды в любой день недели: Банк «Санкт-Петербург» запустил сервис переводов СБП В2В

БСПБ, опередив многие крупнейшие банки, запустил передовой сервис (СБП В2В) взаиморасчетов между юрлицами и ИП от Банка России, который работает круглосуточно. Об этом CNews сообщили представители БСПБ.

С помощью данного сервиса можно отправлять и получать переводы из любого банка страны. Сервис позволяет ускорить взаиморасчёты бизнеса, осуществляя отправку и зачисление денег в считанные секунды, в любое время и в любой день недели. Стоимость таких переводов в рамках проводимой на текущий момент специальной Акции – 0 рублей.

Клиенты могут подключить сервис СБП В2В дистанционно с помощью интернет-банка i2b или в офисах БСПБ. Сделать перевод теперь очень просто, для этого достаточно пройти три шага: получателю средств сгенерировать в своём интернет-банке платежную ссылку или QR-код, отправить плательщику ссылку или QR-код любым удобным способом; плательщику открыть в своём интернет банке платёжную ссылку либо отсканировать QR-код, проверить реквизиты получателя и отправить перевод; деньги мгновенно будут зачислены на счет получателя.

«Взаиморасчеты с бизнес-партнерами бесплатно и в считанные секунды? Это вполне реально. Нужно всего лишь открыть расчетный счет и подключить сервис СБП В2В Банка «Санкт-Петербург» любым удобным способом. А сэкономленные время и деньги от проведения транзакций можно направить на развитие бизнеса», – сказал директор Департамента продуктов корпоративного бизнеса Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Туманский.

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Банк «Санкт-Петербург» — на 1 апреля 2024 г. в банке обслуживается более 2.2 млн частных лиц и более 60 тыс. компаний в 65 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Калининграде и Новосибирске, включая представительства в Краснодаре и Ростове-на-Дону.