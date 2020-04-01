Райффайзенбанк запустил новые пакеты РКС для компаний среднего бизнеса

Райффайзенбанк разработал новые пакетные предложения по расчетно-кассовому обслуживанию для новых клиентов из сегмента среднего бизнеса. Благодаря новому предложению компании смогут сфокусироваться на бизнесе и передать решение финансовых задач международному банку. Новая линейка состоит из трех пакетов: ВЭД+, Валютный и Рублевый. Пакетные предложения доступны с 1 апреля.

«Райффайзенбанк глубоко изучает бизнес корпоративных клиентов и предлагает решения, наиболее полно отвечающие конкретным задачам. В новых пакетных предложениях мы смогли представить все необходимые для компаний среднего бизнеса услуги и сервисы. Самое важное – мы создаем ценность для клиента, отталкиваясь от его потребностей», – сказала Наталья Москаленко, руководитель направления по развитию корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.

Флагманским предложением среди новых пакетов стал пакет «ВЭД+». Это комплексное предложение для компаний среднего бизнеса, чья работа тесно связана с внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).

«На наш взгляд, это лучшее предложение на рынке для компаний в сфере ВЭД. Не только потому, что мы предлагаем один из самых выгодных тарифов, но потому, что пакет включает в себя множество самых востребованных сервисов и услуг», – сказала Елена Вознесенская руководитель направления по развитию валютного контроля Райффайзенбанка.

Комиссия за валютные платежи и валютный контроль составит по 0,05% - конкурентный тариф для рынка. При этом в пакет включено 400 рублевых платежей, выпуск таможенной карты, выписки в формате SWIFT, персональный менеджер валютного контроля, платежи в продленный операционный день. Кроме того, пакет «ВЭД+» предусматривает, что банк не будет брать комиссию за переводы физическим лицам – такого на рынке не предлагает ни один банк.

Данный пакет будет полезен компаниям из среднего бизнеса, которые совершают много рублевых платежей. Его преимущество в том, что он включает все необходимые сервисы: рублевые платежи без ограничений, в том числе в продленный операционный день, идентификация входящих платежей, постоянное платежное поручение, пулы. За валютные платежи и валютный контроль установлены тарифы в 0,2% и 0,15% соответственно.

Райффайзенбанк предусмотрел пакет и для клиентов среднего бизнеса с небольшим количеством валютных контрактов, с тарифами за валютные платежи и валютный контроль в размере 0,1%. При этом в него входят дополнительные сервисы, как таможенная карта, выписки в формате SWIFT и 100 рублевых платежей.

«Райффайзенбанк выступает ценным союзником в решении бизнес-задач своих корпоративных клиентов. Средний бизнес является приоритетом для Райффайзенбанка, мы видим большое будущее у компаний из этого сегмента. Мы обеспечиваем высокий уровень сервиса, детально изучаем их бизнес, что позволяет банку наращивать высокими темпами размер бизнеса с такими предприятиями. Мы уверены, что новый пакет продуктов будет отвечать потребностям компаний среднего бизнеса в полном объеме», – отметила Анна Епифанова, руководитель отдела корпоративных расчетных продуктов Райффайзенбанка.