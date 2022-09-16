13 сентября 2022 г. в Москве прошло первое заседание экспертного совета АНО «Открытый код».

В своем вступительном слове директор АНО «Открытый код» Любовь Орлова подчеркнула, что АНО была создана в том числе для доработки и утверждения проекта «Стратегии развития программного обеспечения с открытым кодом в России до 2024 г.», который был презентован 1 октября 2021 г. в рамках «Russia Open Source Summit». Она также отметила, что помимо этого, на площадке важно вести экспертно-аналитическую деятельность по Национальному репозиторию, планируемому к созданию в рамках эксперимента, который будет проводиться в соответствии с постановлением Правительства России. В настоящее время завершается согласование проекта указанного постановления.

Для достижения озвученных целей экспертный совет, который как постоянный консультативный орган организации, будет обеспечивать прямое взаимодействие и диалог с представителями профессионального сообщества. Уже сейчас в состав экспертного совета вошли представители Минцифры, ведущих отечественных ИТ компаний, образовательных учреждений и частные разработчики.

Экспертный совет также займется планированием и подготовкой просветительских мероприятий и образовательных программ, направленных на развитие культуры разработки системного и прикладного программного обеспечения с использованием принципов открытого исходного кода.

В рамках заседания эксперты приняли участие в работе пяти комитетов (организационно-аналитический, юридический, технический, финансово-экономический, образовательный). По результатам своей работы каждый комитет сформулировал тезисы и пожелания по будущим задачам, также были озвучены планы работы комитетов до конца 2022 г.

Одной из повесток заседания был выбор председателя экспертного совета организации. Большинством голосов на эту должность был избран Иван Панченко – заместитель директора Postgres Professional.

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В своем выступлении Любовь Орлова обратила внимание, что на конец 2024 г. планируется размещение в Национальном репозитории 100% СПО, права на которое принадлежит государству. По данным GitHub, на 2020 г. насчитывалось 1,514 млн пользователей из России, а на 2021 г. уже 1,981 млн. Согласно этим данным и планируемым мероприятиям по подготовке обучающих материалов, организации курсов, мастерских и хакатонов, направленных на популяризацию культуры разработки ПО с открытым кодом в России, ожидается, что к концу 2024 г. Национальный репозиторий будет насчитывать около 1 млн пользователей.

АНО «Открытый код» была создана 24 апреля 2022 г. В состав учредителей организации вошли ООО «АДС-холдинг», ООО «ВК», ООО «РТК-центр региональных инициатив», ООО «Т1», Фонд развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии».