Спецпроекты

Абоненты Tele2 стали слушать музыку через «Сберзвук» в 1,5 раза дольше

Телеком Контент

Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал активность абонентов в приложении «Сберзвук» в 2020 г. Самыми популярными исполнителями по количеству прослушиваний стали MORGENSHTERN, Artik & Asti и Zivert. В среднем пользователи приложения слушают музыку по часу в день.

Наибольший прирост клиентов стримингового аудиосервиса «Сберзвук» среди абонентов Tele2 зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Иркутске, Челябинске и Ростове-на-Дону. Среднее время прослушивания музыки на одного пользователя увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 г. Больше всего часов на потребление музыкального контента тратят абоненты из ХМАО, столичного региона, а также Республики Карелии. В среднем по России пользователи сервиса слушают треки около часа в сутки.

Самыми популярными артистами среди абонентов Tele2 в 2020 г. стали MORGENSHTERN, на втором месте – Artik & Asti, на третьем – Zivert, далее – GAYAZOV$ BROTHER$, пятерку лидеров замыкают HammAli & Navai.

Трек «Луна не знает пути» («Тайпан» и Agunda) занял лидирующие позиции по количеству прослушиваний, далее – «РАТАТАТАТА» (MORGENSHTERN и «Витя АК»), на третьем месте – «Любимка» NILETTO, затем – трек Artik & Asti «Девочка, танцуй». Пятое место занимает «Увезите меня на Дип-хаус» GAYAZOV$ BROTHER$.

Абоненты Tele2 могут установить приложение «Сберзвук» и использовать сервис бесплатно или оформить премиум-подписку, которая позволит скачивать музыку на телефон, слушать в лучшем качестве даже там, где нет интернета. Кроме того, при подключении услуги интернет-трафик в сети Tele2 в приложении «Сберзвук» тарифицироваться не будет. Также подписка полностью отключает рекламу внутри сервиса.



MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Техноблог

Нужен ли смартфону суперзум больше 50х?

Лучшие спортивные наушники с защитой от воды: хиты продаж

Показать еще

Наука

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно
Показать еще
Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Как сети 5G изменят периферийные вычисления в России Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом