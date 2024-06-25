Каждого второго сборщика iPhone ждет унизительное увольнение. В чем причина

Количество людей, занятых сборкой iPhone, в самом скором будущем сократится ровно вдвое. Apple твердо намерена уволить половину из них и заменить их роботами для автоматизации производства и сокращения издержек и эксцессов.

Робот вместо человека

Компания Apple готовится отказаться от услуг половины команды людей, занимающихся финальной сборкой смартфонов iPhone, пишет профильный ресурс 9to5Mac. Вместо них будут работать роботы, то есть Apple стремится по максимуму автоматизировать свое производство, насколько это возможно в современных реалиях.

Решение уже принято на самом высоком уровне – соответствующее требование озвучил Сабих Хан (Sabih Khan), в настоящее время занимающий пост старшего вице-президента Apple по операционной деятельности. Однако для Apple это своего рода вынужденная мера, вызванная событиями последних нескольких лет, случавшихся на фабриках по сборке iPhone.

Apple От увольнения всех сборщиков Apple удерживает то, что некоторую работу люди пока еще выполняют лучше роботов

Apple собирает свои смартфоны не сама – для этого у нее сеть сеть партнеров в лице китайских и индийских заводов, которые нередко задерживают своим работникам зарплату или удерживают их на рабочем месте силой. Это приводит к большим проблемам – случаются погромы и даже столкновения с полицией. Например, CNews писал, что в конце 2022 г. работники завода китайской компании Foxconn, главного сборщика техники Apple, устроили бунт – их в течение нескольких дней удерживали на территории фабрики без достаточного количества еды. За желание получить человеческие условия труда их избили ногами и арестовали.

Apple все надоело

Любые подобного рода эксцессы – это удар если не по репутации Apple, то по процессу производства ее продукции, и компания намерена нивелировать это негативное влияние. Ранее Apple старалась избегать автоматизации сборки iPhone, поскольку в некоторых моментах роботы работают объективно хуже людей, но, видимо, чаша терпения топ-менеджмента Apple переполнилась.

Как пишет издание The Information, к концу июня 2024 г. Apple существенно автоматизировала процесс сборки смартфонов серии iPhone 15, который вышел почти год назад. С пока не анонсированным iPhone 16 этого достичь не удалось, хотя Apple пыталась – премьера смартфона ожидается в сентябре 2024 г., однако производство мобильника уже идет, чтобы ко дню релиза у Apple было достаточное количество устройств во избежание дефицита на старте продаж.

Компания была вынуждена временно отказаться от части проектов автоматизации сборки iPhone 16 на фоне «высокого процента брака», пишет The Information. В частности, роботы должны были монтировать в корпуса мобильников системную плату, динамики и аппаратные кнопки, но не справились с поставленной задачей. Компоненты были плохо закреплены в корпусе, что и было отнесено к браку. Вероятно, переделывать за машинами пришлось живым сборщикам.

Тем не менее, многочисленные ситуации с персоналом на производстве вынудили Apple вложиться в автоматизацию и довести ее до ума. На это выделено несколько лет, в течение которых будет сокращена половина имеющегося штата сборщиков. Как Apple поступит с оставшимися работниками, ясности пока нет.

Что уже сделано

Портал 9to5Mac пишет, что инвестиции Apple в автоматизацию процесса финальной сборки iPhone уже приносят свои плоды. Использующиеся на производстве роботы научились монтировать в корпус крепежные винты и шлейфы, соединяющие различные внутренние компоненты iPhone друг с другом без участия человека.

Как итог, партнеры Apple по сборке iPhone уже начали сокращать персонал сборочных линий. Количество уволенных еще подлежит уточнению, но, по всей видимости, оно исчисляется тысячами.

Также Apple нацелилась автоматизировать цепочки поставок. Делает она это в своем стиле – через приобретение различных компаний из сферы цифровизации.

Одна из ее недавних покупок носит название Drishti. Основная сфера деятельности этой фирмы – автоматический анализ данных с видеокамер, направленных на конвейеры, притом анализ этот происходит в реальном времени.

Также с недавних пор в активе Apple есть компания DarwinAI – она занимается цифровизацией и автоматизацией различных промышленных процессов при помощи искусственного интеллекта.

При всем этом Apple не отказывается от поставленной ранее цели по снижению своей зависимости от Китая. Не разрывая связи с Foxconn, своим крупнейшим партнером по сборке iPhone и другой техники, Apple неустанно ищет возможности по расширению своего производства за пределами КНР – в Индии, Таиланде и Вьетнаме.