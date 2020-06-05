Как Apple хотела на сборке iPhone заменить людей роботами, и как у нее ничего не вышло. Видео

Apple на протяжении восьми лет пытается отказаться от человеческого труда на этапе сборки своих гаджетов и вкладывает в это миллионы долларов. Однако добиться успеха в этом у нее пока не получилось – механические сборщики во многом уступают живым специалистам и не способны даже с правильным нанесением клеящего вещества.



Зависимость от людей

Компания Apple на собственном опыте поняла, чем и почему людской труд лучше роботов. Как пишет The Information, она неоднократно пыталась максимально автоматизировать производство своей техники, но раз за разом терпела фиаско.

О проблемах Apple с автоматизацией на конвейерных линиях рассказал бывший сотрудник компании Foxconn, являющейся основным партнером Apple по вопросам сборки ее техники, Дэвид Борн (David Bourne). По его словам об отказе от труда людей на этапе сборки устройств Apple задумалась, когда компанию после смерти ее основателя Стива Джобса (Steve Jobs) в октябре 2011 г. возглавил Тим Кук (Tim Cook).

Дэвид Борн сообщил The Information, что в 2012 г. Тим Кук посетил экспериментальную линию Foxconn по сборке планшетов iPad. Действовавший на тот момент глава компании Терри Гуо (Terry Guo) пообещал ему, что к 2014 г. на конвейере будет задействован 1 млн роботов.

Один из тестовых роботов на фабрике Foxconn

Прогнозы Гуо, отметил Борн, не сбылись, и даже спустя семь лет после этого разговора, в 2019 г., на сборке техники Apple было задействовано менее 100 тыс. специальных машин, ответственную работу которым не поручали.

Первые провальные эксперименты

Эксперименты по максимальной автоматизации производства в те годы проводила не только Foxconn, но и сама Apple, в 2012 г. открывшая недалеко от своего головного офиса специализированную лабораторию. Работавшие в ней специалисты должны были решить задачу по сокращению человеческого труда на производстве ровно в два раза.

Достичь поставленной цели инженеры Apple так и не смогли, несмотря на то, что лаборатория просуществовала шесть лет и была закрыта лишь в 2018 г. Все попытки заменить людей на конвейере приводили к тому, что роботы, помимо прочего, неправильно наносили клеящий состав, использующийся в том же iPhone, и никак не могли справиться с закручиванием многочисленных крошечных винтов.

Попытка автоматизированной сборки MacBook

Первые неудачные опыты новой лаборатории не остановили Apple, и она поставила перед собой новую цель – сделать MacBook 12 ее первым устройством, полностью собранным роботами. Для этого в 2014 г. она даже привезла в Китай на фабрику Foxconn специализированную машину по установке тачпада, клавиатуры и дисплея в корпус мобильного ПК.

Знаменитый MacBook 12

Итогом этой затеи, реализация которой затребовала вложений в размере нескольких миллионов долларов, стал провал. Уникальный робот справлялся со своей задачей очень плохо, неправильно позиционируя детали, что нередко приводило к их поломке. Да и его интеграция в конвейерные линии в случае успеха первых экспериментов обошлась бы Apple заметно дороже в сравнении с вложениями в переобучение живых сборщиков.

Релиз MacBook 12 в итоге все же состоялся – он вышел в марте 2015 г. и стал самым скандальным ноутбуком компании благодаря провальной клавиатуре-бабочке и отсутствию привычных интерфейсов – Apple заменила их все на один-единственный USB-C. Продажи MacBook 12 были прекращены в июле 2019 г., однако без человеческого труда его сборка все же не обходилась.

С какими еще проблемами столкнулась Apple

За последние восемь лет (с 2012 по 2020 гг.) Apple так и не смогла полностью автоматизировать сборку своих продуктов. Будь то MacBook, iPad или iPhone – объединение их отдельных компонентов в единое устройство не обходится без людей.

Apple пытается использовать машины для автоматического выявления брака на производстве, но люди с большей эффективностью обнаруживают недоработки. Помимо этого, в случае выхода такого робота из строя его ремонт требовал значительных затрат времени и денег, что сказывалось на эффективности производства. В этом случае дешевле обойдется замена специалиста-человека, который по тем или иным причинам не смог выйти на работу, его коллегой.

Отказ специалистов по сборке в пользу роботов повлек бы за собой постоянную перенастройку таких машин под различные устройства Apple, поскольку компоненты в тех же iPhone 11 Pro и iPhone X и их расположение (в особенности системная плата) различаются, как и способы их крепления. Постоянная перенастройка потребовала бы найма соответствующих специалистов и тоже могла бы негативно отразиться на количестве выпускаемых устройств за определенный период времени.

Со сборкой не выгорело, но получилось с разборкой

Один на 100% удачный опыт автоматизации в копилке Apple все-таки имеется, но со сборкой устройств он никак не связан. Компания разработала робота по имени Лиам (Liam), перед которым стоит прямо противоположная задача.

Лиам превращает в груду запчастей пять смартфонов в минуту

Лиам – это робот-утилизатор, его дебют состоялся в марте 2016 г., и в его в обязанности входит вовсе не сборка, а наоборот, разборка iPhone. У него есть 29 роботизированных «рук», используя которые, он разбирает один iPhone всего за 11 (одиннадцать) секунд. Помимо этого, специальные алгоритмы помогают ему сортировать компоненты разобранных устройств – камеры отдельно, экраны отдельно и т. д.