Как Amazon обещала дать стартапам деньги, а вместо этого воровала их идеи, чтобы бесплатно использовать в своих продуктах

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Amazon на протяжении как минимум десяти лет использует наработки стартапов в своих продуктах, обманом выпытывая информацию о них. Это и программные, и аппаратные технологии, которые в настоящее время применяются, в том числе, в облачном сервисе AWS и умных колонках серии Echo.



Триллионная капитализация на обмане

Американский ИТ-гигант Amazon на протяжении нескольких лет обманывал стартапы, воруя у них идеи для использования в собственных сервисах. Об этом пишет авторитетное издание Wall Street Journal (WSJ), приводя реальные примеры.

Как сообщает WSJ, у Amazon есть две схемы обмана небольших компаний-стартапов, один из которых даже позволяет ей не тратить ни цента на приобретение нужной ей технологии. Используя эту схему, Amazon устраивает встречу с представителями заинтересовавшей ее компании якобы с целью переговоров о возможной ее покупке. В рамках встреч она выясняет нужные ей детали, после чего стартап в итоге остается и без денег, и без уникальной идеи.

Второй способ требует от Amazon затрат денежных средств, она тоже неоднократно использовала его. Он подразумевает реальные инвестиции в компанию и получение доступа к информации о ее разработках на правах инвестора. Эти сведения она оперативно интегрирует в свой существующий или новый продукт, составить конкуренцию которому небольшой стартап уже не в состоянии, после чего он вынужден покинуть рынок.

Основатель Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos)

Amazon входит в число крупнейших ИТ-компаний в мире с капитализацией более $1,4 трлн на 24 июля 2020 г., по данным Yahoo Finance. Кроме того, она является лидером на мировом рынке облачных сервисов со своим Amazon Web Services (AWS), значительно опережая по доле рынка Microsoft и даже Google. По итогам I квартала 2020 г. платформа удерживала 32% глобального рынка, второе место заняла Microsoft с 18-процентной долей, а третьей – Google (8%). Выручка AWS за весь 2019 г. превысила $35 млрд.

Как Amazon за чужой счет «прокачала» AWS

Один из примеров, который привело WSJ – это стартап DefinedCrowd, в который Amazon инвестировала через свой венчурный фонд. По словам основателя и СЕО компании Даниэлы Браги (Daniela Braga), по условиям соглашения Amazon был предоставлен доступ к закрытой информации о наработках DefinedCrowd, и весной 2020 г. в составе упомянутого облака AWS появился сервис A2I на основе искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для сбора и маркировки информации.

Этим же изначально занималась DefinedCrowd. В настоящее время Amazon больше не располагает безлимитным доступом к наработкам стартапа – Даниэла Брага ограничила его, попутно снизив долю ИТ-гиганта в своей компании путем увеличения числа ивесторов.

Раскрутка Alexa силами стартапа

В распоряжении Amazon с 2015 г. есть собственный инвестиционный фонд Alexa Fund, получивший свое название по аналогии с фирменным голосовым помощником компании – Alexa. Этот фонд создавался для поддержки компаний, работающих в сфере голосовых технологий.

В 2016 г., инвестировав при помощи Alexa Fund в компанию Ring, занимающуюся разработкой умных дверных звонков, Amazon в итоге полностью купила ее в 2018 г. С этой компанией Amazon обошлась сравнительно честно и даже предоставила ее основателю место в своем штате.

Смарт-колонка Amazon Echo Show первого поколения

Однако компании Nucleus, в которую Amazon тоже вложила деньги через Alexa Fund в том же 2016 г., повезло намного меньше, чем Ring. Nucleus разрабатывает устройства видеосвязи для домашнего использования, работающие с ассистентом Alexa, и при заключении соглашения, пишет WSJ со ссылкой на других инвесторов Nucleus, Amazon, заверила руководство компании, что не будет выпускать собственный продукт для конкуренции с ней.

По итогу, спустя меньше года на рынке появилось устройство видеочата Echo Show, прямой конкурент продукции Nucleus. Это привело к резкому падению продаж гаджетов Nucleus – покупатели отдали предпочтение Echo Show.

Многолетний опыт обмана

Обманом стартапов Amazon «промышляет» не последние три-пять лет, а как минимум десять лет. Так, в 2010 г. в поле ее зрения попал сайт ежедневных сделок LivingSocial (своего рода аналог скидочного сервиса Groupon), инвестировав в который, она получила 30-процентную долю в нем, а также место в совете директоров.

Сразу после этого компании потребовались многочисленные корпоративные сведения LivingSocial, в том числе перечень клиентов сайта и их контакты, и затем она начала напрямую контактировать с ними и предлагать более выгодные условия сотрудничества. Итог вполне очевиден – Amazon ослабила позиции LivingSocial на рынке, в том числе и путем переманивания ее сотрудников, и в 2016 г. LivingSocial был поглощен Groupon.

В 2011 г., спустя год после покупки доли в LivingSocial, Amazon приметила Vocalife LLC – стартап, разрабатывающий технологии распознавания речи. По словам основателя компании, Vocalife LLC получила награду за свои наработки по итогам ежегодной выставки CES 2011, после чего Amazon предложила компании сесть за стол переговоров. Основатель стартапа продемонстрировал представителям ИТ-гиганта разработанную и запатентованную им специализированную микрофонную решетку.

Массив микрофонов в Amazon Echo

После этой встречи, по словам основателя Vocalife LLC, Amazon оборвала все контакты с ним, чтобы затем использовать его наработки в умной колонке Echo, вышедшей в июне 2015 г. В настоящее время Vocalife LLC судится с Amazon – рассмотрение дела состоится в начале осени 2020 г.

Собственно, даже идея общей концепции Echo компании Amazon не принадлежит. Как пишет WSJ, в техническом плане это практически полная копия колонки Ubi, разработка которой велась одноименной компанией в начале прошлого десятилетия.

Колонка Amazon Echo первого поколения

Основатель стартапа Леор Греблер (Leor Grebler) заявил, что по своим возможностям Ubi практически не отличается от Amazon Echo, хотя свою колонку он создал значительно раньше. По словам Греблера, он вступил в переговоры с Amazon в конце 2012 г. полагая, что та хочет купить его наработки. Он отметил, что провел несколько встреч с представителями ИТ-корпорации, в ходе которых демонстрировал им конфиденциальную информацию, связанную с его продуктом.

С Ubi произошло ровно то же, что и с Vocalife LLC – Amazon, заполучив нужную информацию об устройстве, перестала выходить на связь с Греблером, а в конце 2014 г. он увидел в интернете статью с предварительным анонсом колонки Echo, поразительно похожей по своим возможностям на Ubi. Судиться с Amazon девелопер не стал.