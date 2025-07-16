Для 5000 семей Волгограда расширили гигабитную сеть интернета

МТС расширила сеть фиксированного интернета на скорости до 1 Гбит/с в Волгограде. Еще около 5000 волгоградских семей получили техническую возможность пользоваться высокоскоростными интернет-сервисами от МТС, включая новоселов в жилых комплексах города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по подключению были выполнены во всех районах Волгограда, в том числе в жилых домах на улицах Днестровская, Профсоюзная, Тракторостроителей, Ломоносова, а также в рабочем поселке Горьковский. В числе подключенных — дома на улицах Хиросимы, им. Пархоменко, им. Землячки, Промышленной, Бакинской, а также на улице 35-й Гвардейской дивизии. Скорость до 1 Гбит/с позволяет пользователям комфортно работать, смотреть потоковое видео в 4K, играть в онлайн-игры без задержек и одновременно использовать десятки «умных» устройств — от телевизоров до домашней автоматики.

«Мы видим устойчивый рост потребности волгоградцев в высокоскоростной связи — все больше пользователей подключают к домашнему интернету не только телефоны и компьютеры, но и «умные» системы: колонки, камеры, освещение. Чтобы обеспечить стабильную и быструю работу всех этих устройств, мы продолжаем модернизировать и расширять сеть в регионе, в том числе работы по развитию сети продолжаются и сейчас», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.