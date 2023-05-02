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ГК Softline оснастила школу-новостройку в Волгограде

ГК Softline завершила проект по оснащению школы-новостройки в Волгограде. Для направления «Робототехника» специалисты Softline поставили современные обучающие наборы, также были оснащены компьютерной техникой учебные классы. Используя новое оборудование, преподаватели уже проводят внеурочную образовательную деятельность, а школьники осваивают передовые технологии – учатся программировать и конструировать роботов, обучаются творческому проектированию, участвуют в соревновательной деятельности. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

В рамках проекта эксперты ГК Softline также провели обучение профильного специалиста школы навыкам работы с российской операционной системой Astra Linux, установленной на поставленных компьютерах. Кроме того, запланировано последующее обучение, которое будет проведено совместно с инженером вендора и направлено на освоение оборудования по робототехнике.

Средняя школа № 117 Волгограда построена в 2022 г. в рамках нацпроекта «Образование». Проект направлен на обеспечение конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Нацпроект «Образование» предусматривает упразднение школьного обучения во вторую и третью смену. Новая школа в Волгограде рассчитана на 1000 учеников. Ее общая площадь составляет около 20 тыс. кв. метров.

Оснащение общеобразовательных учреждений ГК Softline реализует в соответствии с приказом Министерства просвещения России № 804 от 6 сентября 2022 г.

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«Реализуя проекты для учебных заведений, мы помогаем им решать задачи и достигать цели, заявленные в нацпроекте «Образование». А нам, как системообразующей ИТ-компании, важно быть причастными к формированию современных условий для получения качественного образования. Важно отметить, что мы можем выполнять любые по сложности проекты: от поставок оборудования и софта для отдельных направлений – предметных аудиторий, лабораторий и блоков дополнительного образования – до комплексного оснащения школ «под ключ». Для школы-тысячника в Волгограде мы подобрали и поставили решения по профилю «Робототехника» российского производителя «Прикладная робототехника» (Applied Robotics Ltd.). Инновационные устройства отвечают всем требованиям к безопасности и функциональности. Помимо этого, с помощью нашей команды учебные классы школы были оснащены принтерами, сканерами, системными блоками и ноутбуками с установленной ОС Astra Linux. Все поставленное оборудование будет обеспечено техподдержкой Softline. Сегодня в Волгоградской области продолжается строительство среднеобразовательных учреждений, проходит модернизация и оснащение уже существующих школ, и мы планируем дальнейшее сотрудничество с регионом по оснащению будущих школ-новостроек. Для этого у нас есть все необходимые компетенции», – сказал Никита Гривин, аккаунт-менеджер ГК Softline.

«Развитие системы образования – одно из приоритетных направлений нашей региональной политики. Мы гордимся тем современным и комфортным пространством, которое было создано в стенах нашей школы с помощью команды Softline. Наши учебные классы оборудованы по последнему слову техники – ученики и преподаватели уже работают на новых компьютерах, учебный процесс стал более ярким и наглядным, решение практических задач более эффективным. Школьники более качественно анализируют и воспринимают информацию. В новых профильных аудиториях мы уже обучаем робототехнике. Более того, поставленные наборы помогают нам прививать междисциплинарный подход к образованию. Обучаясь на этих устройствах, школьники осваивают сразу несколько научных дисциплин – электронику, электромеханику, кибернетику, физику, математику и программирование – и в то же время учатся работать в командах и выполнять проекты. Нам важно, что дети имеют возможность заниматься внеурочной учебной-практической деятельностью и развивать свой познавательный интерес, не выходя из школы», – отметила Ирина Клачкова, директор средней школы № 117.

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