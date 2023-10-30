Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

На самой протяженной улице Волгограда удвоили скорости мобильного интернета МТС  

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть LTE на одной из главных улиц Волгограда – проспекте Ленина, который входит в список самых протяженных улиц в России. Благодаря модернизации сети и строительству новых базовых станций, скорость мобильного интернета выросла вдвое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проспект Ленина, на котором установили новое телеком-оборудование МТС, входит в число самых длинных улиц в России, его протяженность – 15 километров. Улица объединяет три района города и считается центральной улицей города-героя, на которой сконцентрированы многочисленные достопримечательности. В результате строительства базовых станций и расширения сети LTE, скорость мобильного интернета выросла вдвое. Теперь местные жители и туристы смогут оценить новые скорости интернета при прогулках по бульварным зонам и посещении музеев, планетария, театра кукол и большого количества памятников.

«При выборе мест для строительства нового телеком-оборудования мы опираемся на данные Big Data МТС, которая с помощью обезличенных больших данных позволяет проанализировать не только технические параметры нагрузки на сеть, но потребности и поведение абонентов, популярные локации, данные о развитии транспортной и социальной инфраструктуры, а также многие другие показатели. Это помогает нам работать «на опережение» и определять наиболее подходящие локации для базовых станций, чтобы жителям и гостям региона было еще комфортнее в сети МТС», - сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Ранее МТС полностью обновила сеть в Волгоградской области, увеличив скорость интернета во всех районах области в 1,6 раза. Это стало возможным в результате того, что МТС обновила телеком-оборудование и завершила работы по переводу базовых станций в LTE частотного диапазона 1800 МГц (рефармингу). Масштабная модернизация проходила в несколько этапов в течение двух лет. На первом этапе МТС заменила телеком-оборудование в Волгограде и Волжском, далее обновление базовых станций поэтапно затронуло всю область.

Марина Громова, Security Vision: Партнерский статус должен зависеть не от оборота, а от экспертизы интегратора
безопасность

***

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

К россиянам возвращается бесплатная раздача интернета. МТС резко против

России предлагают отказаться от 3G и профессиональной радиосвязи в пользу 4G

Власти выписали операторам связи втрое больше штрафов, чем год назад

Россия научила Америку плохому. Сотовый оператор из США насильно переводит клиентов на дорогие тарифы «ради их же выгоды»

Спамерам в России больше нет места. Номера для обзвона отныне блокируются за считанные минуты

Владельцы «Билайна» продали компанию за долги

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще