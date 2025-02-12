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Для посетителей торговых центров Волгограда разогнали мобильный интернет МТС

МТС завершила очередной этап развития инфраструктуры связи на территории Волгограда. Модернизация и установка нового телеком-оборудования позволила увеличить к сезону распродаж скорость мобильного интернета для тысяч посетителей и сотрудников, ежедневно посещающих популярные торговые центры областного центра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря модернизации сети скорость мобильного интернета выросла на 20% на территории торговых центров «Мармелад», «Пирамида», «Ворошиловский», «Парк Хаус», «Европа», «Цитрус». Обновленная сеть 4G обеспечит быстрым доступом в сеть сотрудников и нескольких тысячей гостей, ежедневно посещающих торговые центры Волгограда, а также позволит с большим комфортом пользоваться цифровыми сервисами во время покупок. Обновленная сеть рассчитана на кратное увеличение передачи данных во время наплыва посетителей, например, в сезон распродаж и покупок к гендерным праздникам.

«Торговые центры традиционно являются местом притяжения для волгоградцев, которые, помимо регулярного шоппинга и поиска подарков к праздникам, проводят здесь время с семьей и друзьями. По данным наших аналитиков, всплеск роста интернет‑трафика в торговых центрах Волгограда начинается в пятницу, достигая максимальных значений в субботу. С помощью Big Data МТС мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждому пользователю был доступен интернет на комфортной высокой скорости», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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