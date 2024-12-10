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К новогодним каникулам гигабитный интернет появился еще в 25 000 квартир Волгограда

Цифровая экосистема МТС расширила сети фиксированного интернета до 1 Гбит/с в Волгограде. К новогодним каникулам еще около 25 тыс. волгоградских семей получили техническую возможность пользоваться интернет-сервисами на максимальной скорости, в том числе новоселы в жилых комплексах Волгограда. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Работы по развитию сети широкополосного доступа в интернет были проведены во всех районах Волгограда. В общей сложности МТС провела или модернизировала инфраструктуру в 264 многоквартирных домах города. В частности, гигабитный интернет и цифровое ТВ появились в ЖК «Художники», «Колизей», «Долина», «Изумрудный город», «Резиденция», «Галактика», «Бродвей», «Берег Волги». В результате скорость домашнего интернета волгоградцев была увеличена до 1 Гбит/с., что в 10 раз превышает стандартную скорость 100 Мбит/с. Пропускная способность такого интернета позволяет даже в период вечерних пиковых нагрузок поддерживать стабильно высокую скорость на любом домашнем девайсе у каждого члена семьи.

«Интернет-трафик постоянно растет, как и количество гаджетов, которыми в среднем одновременно пользуются в одной семье. К стандартному набору волгоградцев из смартфонов, ноутбуков и телевизоров добавляется все больше умных устройств, которые также подключают к сети домашнего интернета. Чтобы на новогодних каникулах домочадцам не было «тесно» в сети, мы активно совершенствуем инфраструктуру связи в Волгоградской области и расширяем количество домов, которые могут подключить домашний интернет, скорости которого хватает на всех», — сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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