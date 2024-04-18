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Над Вишневым прудом и «Бейкер стрит» в Волгограде развернули ускоренную сеть 4G

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE в Дзержинском районе Волгограда. Установка современного телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета для жителей ЖК «Бейкер стрит» и одного из популярных мест для семейного отдыха и прогулок – Вишневого пруда. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования на территории жилого комплекса и прогулочных зон средняя скорость передачи данных составила 35 Мбит/с. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Дзержинский район много лет подряд является самым густонаселенным в Волгограде. По данным разных опросов, волгоградцы считают его одним из самых благоустроенных и комфортных для жизни. Поскольку объем потребляемого трафика с каждым годом растет, мы регулярно анализируем потребности жителей города с помощью Big Data МТС, и, при необходимости, устанавливаем дополнительное телеком-оборудование, чтобы каждый волгоградец мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», - отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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